Fermoselle "Guardián de los Arribes": La apuesta del municipio por la prevención de incendios y el empleo verde

El escenario de un medio rural altamente envejecido sumado al abandono de la actividad agraria, alimentan el creciente impacto de los incendios forestales en la provincia de Zamora durante los últimos años y explican iniciativas como el programa de formación y empleo promovido por el Ayuntamiento de Fermoselle, encaminado a establecer un perímetro de seguridad en torno al casco urbano que aminore el riesgo de incendios.

El proyecto surge como respuesta a la "necesidad de reforzar la prevención de incendios en el territorio y de dotar a la población local de competencias profesionales que contribuyan a la sostenibilidad del entorno, la protección del paisaje y la creación de empleo vinculado al medio natural".

La ubicación de Fermoselle dentro de un entorno natural protegido y la existencia de amplias zonas de monte público, caminos rurales y áreas perimetrales de riesgo hacen que el municipio sea "idóneo" para llevar a cabo intervenciones de utilidad pública que contribuyan a la seguridad de la población y a la preservación de un paisaje de alto valor natural.

Tal es la filosofía del proyecto experimental de empleo y formación Fermoselle "Guardián de los Arribes", orientado a la formación y el empleo en el ámbito forestal, combinando la capacitación profesional con la ejecución de obras y servicios de utilidad pública en el término municipal.

Vista del pueblo de Fermoselle / J. F.

"La prevención de incendios es una asignatura pendiente en los pueblos y Fermoselle quiere aprobar con sobresaliente" destaca el alcalde José Manuel Pilo sobre el ambicioso programa de formación y empleo que con sus actuaciones busca "capacitar personal y crear un cinturón de seguridad de cara a veranos cada vez más peligrosos".

Parque Natural

Enclavado en el corazón del Parque Natural de los Arribes del Duero, Fermoselle se asienta en un entorno natural de alto valor ecológico y paisajístico, caracterizado por un relieve escarpado, vegetación mediterránea y un clima seco que incrementa la vulnerabilidad frente a los incendios forestales.

El territorio ha sufrido los efectos devastadores del fuego, muy especialmente en el verano de 2017 con más de tres mil hectáreas calcinadas. Pero la amenaza para las poblaciones es ya permanente y las administraciones empiezan a tomarse muy en serio la necesidad de proteger a los pueblos. "Desde la Diputación se impulsan planes municipales y en nuestro caso contamos con una ordenanza que va en el mismo sentido". Una herramienta que regula la limpieza y desbroce de fincas y solares, de obligado cumplimiento para todos los propietarios y con sanciones de hasta 2.500 euros por no cumplir con el adecuado estado de limpieza y conservación de las fincas y reducir el riesgo tanto de producción como de propagación de incendios. Ordenanza que también capacita al Ayuntamiento de Fermoselle a llevar a cabo una ejecución subsidiaria en el caso riesgo de peligrosidad de incendio, con la correspondiente obligación del propietario de pagar esos trabajos.

La experiencia de los grandes incendios que no solo amenazan, arrasan un medio rural cada vez más vulnerable, impone una respuesta a esa "necesidad de reforzar la prevención de incendios en el territorio y dotar a la población local de competencias profesionales que contribuyan a la sostenibilidad del entorno, la protección del paisaje y la creación de empleo vinculado al medio natural".

Ocho desempleados

El programa permitirá mejorar la cualificación profesional de ocho personas desempleadas, además de llevar a cabo actuaciones de limpieza, desbroce, acondicionamiento de caminos y mantenimiento de cortafuegos, garantizando una reducción real del riesgo de incendio en el entorno municipal. El Ayuntamiento ha lanzado un comunicado instando a los interesados a inscribirse en el procedimiento de selección, antes del 28 de enero, siempre que cumplan el requisito fundamental de ser demandantes de empleo.

"La situación del desempleo en el municipio y su entorno, especialmente entre la población joven y los mayores de 45 años, refuerza la necesidad de impulsar iniciativas de empleo formativo que ofrezcan una salida profesional real en sectores estratégicos como el medioambiental y forestal" explica el programa que se llevará a cabo de forma pionera en el Parque Natural de los Arribes del Duero.

Enmarcado en la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de los Programas Mixtos de Empleo y Formación de la Junta de Castilla y León para el periodo 2025-2026, la propuesta permitirá obtener el certificado de Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes (nivel 1), que capacitará a los beneficiarios para desarrollar su actividad profesional en el sector forestal y medioambiental, tanto en el ámbito público como privado, participando en labores de conservación, mantenimiento y mejora de espacios naturales y montes, así como en trabajos de prevención y extinción de incendios.

Seis meses

El periodo de ejecución de Fermoselle "Guardián de los Arribes" se extiende del 1 de marzo de 2026 al 31 de agosto de 2026, con una duración de seis meses. En el curso de los trabajos, se actuará sobre una superficie aproximadamente de 15.260 m² de monte público, caminos rurales y zonas naturales del término municipal de Fermoselle, sobre las que se realizarán actuaciones de limpieza, desbroce, acondicionamiento y mantenimiento preventivo.

Las actuaciones se concretan en la Fuente de la Noria, Camino de las Eras, entorno periurbano de la calle Molina, Camino María Abril, el tramo principal del Sendero de la Cicutina, el tramo más transitado del Sendero Cordero-Escala, los senderos La Marina-Peitos, un tramo de Sotocastillo-Cara, así como los arenales (playas) de Cordero y La Cicutina, muy frecuentados en el periodo estival.

Se trata de una acción con vocación de permanencia, transferible a municipios con características similares y "alineada con las estrategias regionales de empleo, sostenibilidad y cohesión territorial que promueve la Junta".

Actuaciones