El conflicto sobre la urbanización "El Pinar", de Puebla de Sanabria, llega al Supremo

Los antiguos administradores de la empresa urbanística El Pinar de la Sanabria S.L. recurrirán ante el Tribunal Supremo el auto de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que revocó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Zamora que condenaba al Ayuntamiento de Puebla a abonar 1.263.154 euros.

Los socios de la promotora reclamaron daños patrimoniales al Ayuntamiento por la paralización de la construcción de una promoción de chalés en 2012.

El auto del TSJ, que admitió el recurso del Ayuntamiento de Puebla, estableció que ninguno de los antiguos administradores alegaba haber sufrido daño alguno en su patrimonio personal ni "haber tenido relación con el ayuntamiento de la que se hubieran derivado daños". Para la sala los socios "confunden el patrimonio de la sociedad en el suyo propio" y reclaman pérdidas y gastos "que han sido soportadas o sufragadas por el patrimonio social".

Al tratarse de una empresa en concurso de acreedores, gestionada por la administración concursal, tenían que haber solicitado un poder para representar los intereses de la sociedad.