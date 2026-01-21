Una cierva provoca un nuevo accidente en la N-631 a la altura de Otero de Bodas

Un nuevo accidente con fauna se producía este miércoles 21 de enero a las tres de la tarde, en la carretera nacional N-631, cuando un joven que trabaja en la comarca de Sanabria circulaba por la vía a la altura del término municipal de Otero de Bodas en dirección a Zamora, procedente de su lugar de trabajo.

El conductor salió ileso tras colisionar con una cierva que irrumpió en la calzada en una zona señalizada como Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra. El conductor señalaba que el animal salió de una zona de matorrales de la parte derecha, según el sentido de la marcha, y se plantó en medio de la carretera.

Una grúa retirada el vehículo siniestrado en el accidente provocado por una cierva. / A. Saavedra

El vehículo registró daños materiales de consideración y tuvo que ser retirado en grúa. Desde hace cuatro años esta persona realiza el trayecto casi a diario desde su lugar de residencia hasta su puesto de trabajo en Sanabria y resumía la resignación de los usuarios de la carretera: “raro es el día que no ves uno o dos coches accidentados”.

El ciervo es una especie introducida en la Sierra de la Culebra en 1973 con fines cinegéticos, pero que ha colonizado todo el noroeste de la provincia de Zamora, provocando accidentes en las carreteras principales de Sanabria y Carballeda.