Una cierva provoca un nuevo accidente en la N-631 a la altura de Otero de Bodas
El conductor del vehículo siniestrado, trabajador en un centro sanitario de la comarca de Sanabria, salió ileso
Un nuevo accidente con fauna se producía este miércoles 21 de enero a las tres de la tarde, en la carretera nacional N-631, cuando un joven que trabaja en la comarca de Sanabria circulaba por la vía a la altura del término municipal de Otero de Bodas en dirección a Zamora, procedente de su lugar de trabajo.
El conductor salió ileso tras colisionar con una cierva que irrumpió en la calzada en una zona señalizada como Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra. El conductor señalaba que el animal salió de una zona de matorrales de la parte derecha, según el sentido de la marcha, y se plantó en medio de la carretera.
El vehículo registró daños materiales de consideración y tuvo que ser retirado en grúa. Desde hace cuatro años esta persona realiza el trayecto casi a diario desde su lugar de residencia hasta su puesto de trabajo en Sanabria y resumía la resignación de los usuarios de la carretera: “raro es el día que no ves uno o dos coches accidentados”.
El ciervo es una especie introducida en la Sierra de la Culebra en 1973 con fines cinegéticos, pero que ha colonizado todo el noroeste de la provincia de Zamora, provocando accidentes en las carreteras principales de Sanabria y Carballeda.
- La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Comienzan las obras en los caminos de la concentración parcelaria de Rabanales
- El alistano que luchó contra ETA en el País Vasco e impulsa el dinamismo de La Raya
- Un pueblo de Zamora reutilizará su antigua guardería como biblioteca y espacio multiusos
- Un ambicioso proyecto en Aliste recuperará una ribera y ruta de senderismo
- Vecinos de Villalcampo critican el 'abandono' y piden transparencia en el Ayuntamiento