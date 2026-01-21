Otro camping de Sanabria con problemas, ¿qué ha ocurrido?
El camping municipal de Puebla cerrado tras la renuncia del concesionario
El titular de la explotación alegó falta de inversiones en el mantenimiento de infraestructuras
El titular de la concesión de la explotación del camping municipal Isla de Puebla formalizó su renuncia al contrato de servicios. El motivo es la falta de inversión en el mantenimiento y renovación de las instalaciones, especialmente la depuradora. La renuncia se trató el pasado mes de diciembre en el transcurso de la última sesión plenaria ordinaria.
El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha solicitado un estudio de viabilidad económica, encargado meses atrás, estudio previo para sacar a licitación la explotación de las instalaciones, según se trasladó a los concejales a preguntas del Grupo Municipal de Futuro.
La concesión del servicio salió a concurso en mayo de 2020 durante un periodo de 6 años, prorrogable otros 2 años más, por un importe de 1.776.697 euros dentro de la clasificación de zonas de acampada y otros alojamientos no hoteleros. El canon anual era de 209.465 euros. Este camping consta de 324 plazas, 100 parcelas con una capacidad total de 300 plazas, 1 bungaló de 4 plazas y 4 bungalós de 5 plazas.
La oposición, en la corporación anterior, presentó recurso de reposición del pliego de adjudicación y el Procurador del Común instó a derogar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización aprobada en 1999 y su modificación, tras la queja presentada en el pasado mandato por el Grupo Popular.
El PP llegó a apuntar la existencia de "irregularidades en la Ordenanza Fiscal y el incumplimiento en la elaboración del inventario de bienes del camping".
Afirmaba que "los defectos en los pliegos eran evidentes, por ejemplo, contenían hasta cuatro precios de salida diferentes, lo que hizo imposible comprender cuál era el precio correcto". La oposición exigió en varias ocasiones la derogación y redacción de una nueva ordenanza.
