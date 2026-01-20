Vecinos de Villalcampo critican el "abandono" y piden transparencia en el Ayuntamiento

El retraso acumulado en la reforma del edificio de Villalcampo en el que se pasan las consultas médicas, la retirada de la marquesina para esperar al autobús sin buscar alternativa, el deficiente mantenimiento de instalaciones municipales o la falta de transparencia en la gestión municipal. Estas son algunas de las quejas de los vecinos que, a través de la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y Medio Rural de Villalcampo, han mostrado su "descontento" con el Ayuntamiento ante "el abandono del pueblo".

Uno de los motivos que ha provocado las quejas es la situación del edificio municipal en el que se pasan las consultas médicas. Y es que, como aseguran, el inmueble "lleva más de dos meses en obras y sin fecha de finalización", cuando estaba previsto ejecutar una "pequeña reforma en apenas 15 días". Ante la demora acumulada, las consultas médicas se han tenido que trasladar a otro edificio que, como matizan los vecinos, "no es adecuado" para prestar el servicio sanitario.

Otra de las quejas se relaciona con la marquesina en la que los vecinos esperan la llegada del autobús de línea o del escolar para desplazarse a Zamora. En este sentido, critican que la marquesina fue retirada hace más de tres meses por la ejecución de obras en la acera, pero "sin buscar una alternativa" como "colocarla al otro lado de la calle" para que, especialmente las personas mayores y niños, puedan resguardarse de las inclemencias del tiempo.

Los vecinos también se quejan de "la suciedad de las calles", de la falta de mantenimiento de instalaciones municipales obsoletas y de que "las nuevas se realicen sin una planificación adecuada", en alusión a una nave utilizada como almacén, que carece de aseos. También atribuyen a la "falta de mantenimiento" que hace unas semanas el pueblo se quedara sin agua.

Del mismo modo, remarcan que "la falta de confianza" en la gestión municipal "ha ido en aumento" tras comprobar "errores de duplicidad en la contabilidad de los contratos menores vinculados a ciertas facturas". En este punto, cuestionan la "falta de transparencia del alcalde y lo poco claro que es en sus explicaciones" sobre cuestiones clave para el futuro del pueblo como "la extinción de la concesión del aprovechamiento de aguas de la central hidroeléctrica de Villalcampo por parte de Iberdrola" o la concentración parcelaria. De hecho, se preguntan por los "intereses" de ayuntamientos de Aliste en impulsar concentraciones parcelarias en municipios "en los que apenas hay población", al margen de que "no hay agricultores, pero sí muchos intereses económicos de empresas relacionadas con aerogeneradores, plantas fotovoltaicas y de biogás o macrogranjas".

El alcalde responde

En respuesta a estas críticas, el alcalde, Miguel Ángel Miguel, señaló que el origen de todas las quejas es la concentración parcelaria, un proyecto al que se opone la plataforma. Precisó el alcalde que el proyecto sigue a la espera, después de más de dos años, de que la Junta emita el preceptivo informe de impacto ambiental. Miguel también se refirió a otras críticas como las del retraso en las obras del consultorio médico y aseguró que el servicio, hasta que finalice la intervención, se ha trasladado a la contigua casa del médico. Sobre la marquesina, subrayó que, al ser de cristal, se ha optado por "no moverla mucho" hasta que concluyan las obras para evitar posibles roturas. En cuanto al corte en el abastecimiento de agua durante un día, remarcó que fue provocado por una avería de Iberdrola.

Por último, el alcalde de Villalcampo negó "falta de transparencia" en su gestión y aseguró que los concejales del Ayuntamiento tienen acceso a todos los expedientes, documentación que también puede revisar cualquier vecino interesado