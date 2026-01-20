La nieve, un aliciente para la hostelería de Sanabria: piden acceso a la Laguna de Peces sin restricciones

Hosteleros y empresas de turismo activo denuncian el corte del acceso a la Laguna de Peces el pasado fin de semana cuando las condiciones de la vía eran óptimas para acceder. Los usuarios que consultaron la situación de las carreteras, a primera hora del domingo, se encontraron libre el acceso a la Laguna de Peces, sin restricciones al tráfico. Sin embargo, denuncian la descoordinación que dejó a cientos de personas sin poder acceder a la Laguna de Peces para practicar deportes invernales.

Visitantes tanto de Zamora como de la zona de Galicia y del norte de Portugal, vieron prohibido el acceso pese a que la carretera estaba "bien". A las 9.30 horas bajaba el vehículo de mantenimiento invernal que limpió hasta el paraje de Chanos, mientras la información de la Dirección General de Tráfico no registraba ninguna restricción o limitación. Tampoco había indicaciones en el cartel luminoso de San Martín de Castañeda.

Las empresas de turismo activo como Zamora Natural desarrollaron su trabajo de deportes invernales accediendo en vehículos 4x4, ruedas de invierno y en el tramo alto con cadenas. El recorrido por el altiplano nevado exige iniciar el recorrido temprano por las horas de luz "para que no se haga de noche".

Señalización que indica a los visitantes las diferentes rutas de las que, también con nieve, pueden disfrutar en el Parque Natural. / A. S.

A las 12.00 de la mañana accedió una quitanieves y se prohibió el acceso a cientos de personas desplazadas desde Orense, Vigo, León, Portugal, Benavente, Zamora. Hubo personas que subieron andando hasta el final de carretera para hacer la ruta en raquetas y esquís de montaña.

Las condiciones climáticas fueron excepcionales para el turismo invernal que ha vuelto a llenar establecimientos de restauración en la zona del Parque Natural del Lago de Sanabria y las Sierras Segundera y de Porto.

Reclamo

Tras el golpe de los incendios del verano para la economía de la comarca, basada en el sector servicios y muy particularmente la hostelería, el reclamo de la nieve es un aliciente en temporada baja en la comarca que cuenta con este recurso bastante poco favorecido, como denuncian empresas y empresarios afectados.

Los montañeros buscan destinos poco masificados, como es esta zona de la sierra, que cuando se dan las condiciones de nieve y climáticas son un potencial atractivo turístico.

Desde la hostelería piden coordinación y que se den las medidas necesarias para que la gente pueda subir a lo largo del fin de semana, cuando las condiciones sean favorables, pero no una prohibición sistemática para todos los usuarios. De hecho, hosteleros y empresarios están a favor de "sancionar" a aquellas personas que cometan imprudencias, que suben a horas intempestivas o con condiciones meteorológicas adversas, como temporal o ventisca, que pongan en riesgo a los efectivos de rescate.