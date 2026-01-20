El longevo matrimonio formado por Gregorio Cerviño Sánchez y Aurora Sánchez Mostaza celebraba el pasado fin de semana sus bodas de diamante, 60 años de vida compartida.

Rodeados de sus familiares conmemoraron estas seis décadas de matrimonio que iniciaban un 8 de enero de 1966, cuando los esposos, nacidos en Requejo de Sanabria, contraían matrimonio en la parroquia de San Lorenzo.

Gregorio y Aurora, bodas de diamante desde Requejo de Sanabria | A. S.

Una boda en la que el blanco del vestido de la novia coincidió con el blanco de la nieve que ese día caía. Hijos, nietos y biznietos se sumaron a la celebración y disfrutaron con los protagonistas de un día muy especial, en el que evocaron recuerdos y gratos momentos compartidos.