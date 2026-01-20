Celebración
Gregorio y Aurora, bodas de diamante desde Requejo de Sanabria
Sesenta años después de darse el "sí, quiero", Gregorio Cerviño Sánchez y Aurora Sánchez Mostaza conmemoraron sus bodas de diamante, en una celebración marcada por el reencuentro familiar y la alegría
El longevo matrimonio formado por Gregorio Cerviño Sánchez y Aurora Sánchez Mostaza celebraba el pasado fin de semana sus bodas de diamante, 60 años de vida compartida.
Rodeados de sus familiares conmemoraron estas seis décadas de matrimonio que iniciaban un 8 de enero de 1966, cuando los esposos, nacidos en Requejo de Sanabria, contraían matrimonio en la parroquia de San Lorenzo.
Una boda en la que el blanco del vestido de la novia coincidió con el blanco de la nieve que ese día caía. Hijos, nietos y biznietos se sumaron a la celebración y disfrutaron con los protagonistas de un día muy especial, en el que evocaron recuerdos y gratos momentos compartidos.
- La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Historia de la última tienda tradicional de Puebla de Sanabria
- El águila imperial alcanza su máxima expansión histórica en Zamora
- La conmovedora historia de 'Mari la de Figueruela', primera mujer taxista y funcionaria de Correos en Aliste
- El alistano que luchó contra ETA en el País Vasco e impulsa el dinamismo de La Raya
- Un pueblo de Zamora reutilizará su antigua guardería como biblioteca y espacio multiusos