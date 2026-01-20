Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gregorio y Aurora, bodas de diamante desde Requejo de Sanabria

Sesenta años después de darse el "sí, quiero", Gregorio Cerviño Sánchez y Aurora Sánchez Mostaza conmemoraron sus bodas de diamante, en una celebración marcada por el reencuentro familiar y la alegría

El longevo matrimonio formado por Gregorio Cerviño Sánchez y Aurora Sánchez Mostaza celebraba el pasado fin de semana sus bodas de diamante, 60 años de vida compartida.

Rodeados de sus familiares conmemoraron estas seis décadas de matrimonio que iniciaban un 8 de enero de 1966, cuando los esposos, nacidos en Requejo de Sanabria, contraían matrimonio en la parroquia de San Lorenzo.

Una boda en la que el blanco del vestido de la novia coincidió con el blanco de la nieve que ese día caía. Hijos, nietos y biznietos se sumaron a la celebración y disfrutaron con los protagonistas de un día muy especial, en el que evocaron recuerdos y gratos momentos compartidos.

