Emoción en la Alta Sanabria: la monja Pilar Cerezal, del Amor de Dios, se despide tras dejar una huella imborrable en sus vecinos

"Nunca olvides que en estos pueblos, entre montes y caminos difíciles, tienes un hogar (tu hogar) y muchas personas que te quieren". Con estas emotivas palabras la parroquia de Lubián y la Alta Sanabria ha despedido a Pilar Cerezal, madre superiora de la congregación del Amor de Dios de Puebla, que será trasladada a la Unidad Pastoral de Aliste.

Tanto Cerezal como Isabel Monforte y Carmen Argumedo, las otras dos religiosas del Amor de Dios del Puebla que cambiarán de destino, dejan una profunda huella en Sanabria que, con tristeza, ha tenido que asumir tan dolorosa despedida. La parroquia de Lubián y la Alta Sanabria ha plasmado en una carta de despedida la tristeza que comparten por el cambio de destino de Cerezal por la impronta que deja en el corazón de sus vecinos.

En la misiva, los vecinos plasman su "profunda necesidad" de agradecer la labor realizada por la religiosa durante tres años, en los que "has recorrido nuestros pueblos, nuestros caminos difíciles y nuestras montañas, no solo con pasos firmes, sino con entrega incansable y una fuerza que parecía no agotarse nunca". Del mismo modo, resaltan que Cerezal ha conocido de cerca "la dureza de estas montañas, su orografía complicada, sus distancias, su soledad a veces…", pero "si había dificultad, lo hiciste fácil, y si había cansancio, nos llenaste de esperanza".

En la despedida, los vecinos también reconocen que la labor de la religiosa "ha sido inmensa, pero lo más valioso ha sido tu manera de hacerla: sencilla, cercana y profundamente humana". Y es que Cerezal no solo acompañó a los vecinos en celebraciones, visitas o tareas personales, ya que también "acompañaste a las personas".

"Escuchaste sin prisa, compartiste alegrías y preocupaciones, ofreciste palabras justas en momentos delicados y supiste estar, incluso cuando no hacían falta las palabras", relatan los vecinos para los que sin darse cuenta "dejaste de ser sor Pilar, la monja que venía, para convertirte en amiga, en apoyo y en parte de nuestra vida".

Los vecinos de la Alta Sanabria también han aprendido de Cerezal que "servir no es solo hacer, sino darse; que la fe se vive en los pequeños gestos cotidianos y que el amor verdadero deja huellas silenciosas, pero imborrables". Por los motivos expuestos, los vecinos agradecen a la monja su cercanía, su entrega constante y "tu cariño sincero hacia cada uno de nosotros". n