Comienzan las obras en los caminos de la concentración parcelaria de Rabanales

La Junta de Castilla y León ha iniciado la ejecución de obras de infraestructura rural de la concentración parcelaria de Rabanales de Aliste, una de las localidades que mantiene una mayor actividad agroganadera de toda "La Raya" de España y Portugal junto a otros pueblos como Matellanes, Fradellos, Mellanes, Ufones y Grisuela; que convierten al municipio en uno de los mayores productores de terneros y corderos de la comarca.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural contrató los trabajos de mejora y acondicionamiento de la red de caminos en Rabanales de Aliste a la empresa Excavaciones y Obras Alpesa, que presentó una oferta de 1.911.919 euros (más impuestos) en un concurso público al que se presentaron 17 empresas diferentes de toda España.

El presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata ascendía a 3.094.879 euros y la financiación, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, corre a cargo del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 de España.

Los trabajos, que deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses, se realizan sobre el proyecto técnico redactado por los ingenieros agrónomos Andrés Jalón e Isidro Tomás. Se trata de la mayor inversión económica hecha en este tipo de obras en toda la historia de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba.

Así se ha desarrollado el proceso

La concentración parcelaria fue solicitada el día 14 de septiembre de 2009 por el Ayuntamiento de Rabanales a petición de 191 propietarios que así lo habían pedido en septiembre de 2008. La Junta de Trabajo se eligió el 15 de mayo de 2013, realizando el Estudio Técnico Previo el ingeniero técnico agrícola Jesús Lozano. Tras la Declaración de Impacto Ambiental del 5 de diciembre de 2019, fue declarada de Utilidad Pública y Urgente Ejecución el 30 de enero de 2020.

La superficie correspondiente al perímetro de concentración asciende a 2.172 hectáreas de terrenos públicos y privados, sin embargo, conforme a las modificaciones debidas a las inclusiones, rectificaciones y exclusiones que se han realizado al amparo del Reglamento de Concentración Parcelaria de Castilla y León, finalmente se concentrará una superficie de 1.927 hectáreas de 291 familias que se reparten en 16.118 minifundios a reagrupar en solo 1.209 fincas de reemplazo.

Dentro de la zona a concentrar existen dos vías pecuarias clasificadas. El "Cordel de Sanabria" penetra por el este del término de Mellanes, continúa su recorrido por el Monte de Utilidad Pública número 32 (La Majadona), pasa por el área concentrable, cruza el casco urbano de Rabanales y sale por el oeste en el término de Grisuela. Su anchura legal es de 37,61 metros y su recorrido en la zona a concentrar es aproximadamente de 3,3 kilómetros.

Por su parte, la "Vereda de Alcañices a Benavente" penetra por el suroeste desde el término de Matellanes, pasa por el casco urbano de Rabanales y sale por el noroeste en el término de Bercianos de Aliste. Su anchura legal es de 20,89 metros con alrededor de 5,13 kilómetros de recorrido dentro del área que se está concentrando.

Los detalles de las obras

A la hora de redactar el proyecto, los ingenieros Andrés Jalón e Isidro Tomás han tenido en cuenta en el diseño de las obras de la red de caminos "las soluciones más sencillas de cara a tener un mantenimiento sencillo". Por ejemplo, en las zonas de más pendiente con más arrastres de tierras se han priorizado los badenes para facilitar la limpieza de los mismos.

Estamos ante una de las redes de caminos de concentración parcelaria más extensas de la provincia de Zamora con un recorrido total de 63 kilómetros y 335 metros para vertebrar adecuadamente el futuro mapa territorial una vez se entreguen las nuevas fincas de reemplazo, algo que de no haber contratiempos podría tener lugar a lo largo de este mismo año.

Uno de los caminos en proceso de construcción. / Ch. S.

Contarán con un ancho de 5 metros los del "Tipo Uno" (mejorados con zahorra) que suman 20.521 metros y los del "Tipo Dos" 27.433 metros, con una base de 15 centímetros. Los del "Tipo Tres" (secundarios con mejora) tendrán un recorrido de 9.498 metros. Los de "Tipo Cuatro" (secundarios mejorados con zahorra), base granular con espesor de 15 centímetros suman 2.395 metros con un ancho de 4 metros. La anchura de ocupación será de 7,3 metros.

A excepción de este último tramo, con medio metro, en el resto las cunetas tendrán una profundidad de 70 centímetros con taludes de un metro, tanto el interno como el externo. En la red de drenaje la limpieza de desagües se llevará a cabo en 1.444 metros de longitud con una sección triangular. El movimiento de tierras afectará a 30.294 metros cúbicos en desmontes y 30.658 en terraplenes.

Para la ejecución de las obras se hace necesario la realización de 20 entronques. En el caso de la carretera ZA-P-2435 se harán doce entronques y en la ZA-P-1407, ambas de la Diputación de Zamora otros ocho entronques. Están proyectados 38 badenes: uno de 15 metros, once de 20, dieciséis de 30, nueve de 40 y uno de 60 metros.

Protección del medio ambiente

Dentro del apartado de restauración del medio natural está contemplada la adecuación de una laguna tradicional y el suministro de agua a esta, acondicionamiento de hasta seis fuentes diferentes, restauración de la cantera de donde se extraiga la zahorra natural y vigilancia arqueológica en las labores de desbroce que sea necesario realizar.

En cuanto a las medidas protectoras, el ritmo de trabajo se adaptará a los periodos críticos para la fauna, como son el celo y la cría, tratando de ocasionar las menores molestias posibles. En general no se realizarán obras de acondicionamientos de cauces y desagües ya que al discurrir el agua por los valles "bajaríamos el nivel de la capa frenética, con el consiguiente deterioro de las praderas".

La concentración, en cifras

Las superficies dedicadas a los distintos aprovechamientos son: 1.408 hectáreas de tierras arables, 140 forestales, más de hectáreas de frutales, cinco de improductivos, 429 de pastizal, 477 de pasto arbustivo, 211 de pasto con arbolado, 53 de viales, ocho de viñedo, 18 de la zona urbana y seis de corrientes y superficies de agua.

Quedan excluidas las 66 hectáreas correspondientes al casco urbano, las 694 del Monte de Utilidad Pública "La Majadona" y ZEC "Riberas del Río Aliste y Afluentes" y las 264 hectáreas correspondientes a la Zona Especial de Protección de Aves "Campo de Aliste".

Se trasladará a los propietarios la importancia que tiene el mantenimiento de los cauces y sus riberas en su estado natural, así como el resto de elementos que integran el dominio público hidráulico.

En cualquier caso, el Estudio de Impacto Ambiental identificó varias zonas que presentan un alto valor ecológico y paisajista cuya integridad debe quedar garantizada por el proceso de concentración: cauces y vegetación de ribera asociada a los ríos Cebal y Mena, los cerros formados por depósitos, coluvionares y miradores naturales (El Castrico, Castro de la Luisa, Castro de San Juan y Castro Gallinera), masas arbustivo arborescentes de encina (área de regeneración del bosque climático en terrenos comunales), hábitats óptimos para aves esteparias, corredores de matorral (con el objetivo de permitir el desplazamiento de la fauna y la movilidad de las especies) y yacimientos arqueológicos: lugares de habitación y trabajo, santuarios y lugares con hallazgos.