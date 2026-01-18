Los “Santos del Frío”, una tradición con cantera en La Raya

La Raya de España y Portugal se ha metido de lleno en el mes más festivo del año con la veneración de los “Santos Coloraos” o “Santos de la Nieve” cuyas celebraciones tenían lugar antaño en el periodo del año donde las tareas agrícolas y ganaderas daban un respiro a los sufridos pastores, vaqueros y labradores durante el invierno.

Uno de los pueblos que veneró este domingo a San Antonio fue Alcañices con misa y bendición a cargo del cura Teo Nieto Vicente y subasta a cargo de Antonio González Silva siguiendo la tradición de su padre y de su hermano Carlos, fallecido en accidente de tráfico. Se recaudaron 615 euros. Tola fue el otro pueblo que veneró ayer al patrono de los animales.

En unos pueblos con muchas personas de la tercera edad, las nuevas generaciones están tomando el relevo destacando la presencia de niños como mayordomos y de mujeres como subastadoras, algo que antaño asumían los varones mayores y casados.

Las antiguas Vicarias de Aliste y Alba, durante su pertenencia a la Archidiócesis de Braga, al Arzobispado de Compostela y finalmente a la Diócesis de Zamora mantuvieron durante más de diez siglos como una de sus fiestas más importantes la de “San Antonio” algo más que comprensible dado que él era y es el patrono de la “Hacienda” (animales domésticos).

Subasta en Tola por San Antonio. / Chany Sebastián

En unas tierras, las alistanas, de tradición agrícola y ganadera, así como de unas profundas raíces religiosas, principalmente las vacas de pura sangre alistana (“Del País” se decía) y las burras de raza autóctona eran, no parte vital, sino imprescindible de las familias. Por pobre que fuera una familia había de tener al menos su pareja de vacuno y su burra.

Tras culminar la sementera, en el otoño llegaba un periodo libre de las duras tareas que se desarrollaban a lo largo de la primavera y el verano. Era pues, llegando San Martín (11 de noviembre) tiempo de hilandares, magostos y matanzas camino de la Nochebuena con sus pastoradas de “La Cordera”, la Navidad y sus comedias y San Esteban con sus mascaradas.

Enero era el punto de inflexión entre el año terminado y el que comenzaría. La escasez de tareas hacía de enero el mes el más propicio para celebrar las bodas y ofrendar a los mártires. Días estos típicos de frío a los que delata el refrán alistano trasmontano: “De San Antón (17 de enero) a Los Mártires (20) de casa no faltes, aunque de pan no te hartes”. Decía otro dicho popular que “De los santos frioleros, San Sebastián el primero, aunque dijo San Antonio, aquí soy yo el más friolero”.

San Antonio era una fiesta grande y de guardar. El mayordomo se nombra el 17 de enero entre los voluntarios tomando la “Vara del Santo” del cura que el marido portaba durante los actos, mientras la mujer se encarga del decoro del patrono de los animales.

Procesión de San Antonio en Tola. / Chany Sebastián

Históricamente había una cofradía de “San Antonio” de la que formaban parte voluntariamente quienes así lo deseaban y pedían, aunque por noma general todas las familias, pues en todos había ganaderos y ganados para los que buscar la protección divina.

Cada día 17 de enero, en la anochecida, al finalizar los rituales de ese año, se nombraba al mayordomo para los siguientes 365 días, el cual tomaba posesión del cargo recibiendo de manos del sacerdote la “Vara” (insignia del santo que se porta en las misas, ofrendas y procesiones). El Mayordomo solía convidar a la “Pitanza” a los cofrades y allegados (amistades) que le habían ayudado con los preparativos: una convidada a base de, chanfaina, garbanzos y bacalao cocinados como no al calor de la lumbre de los potes portugueses.

San Antonio Abad no se ha visto libre de las adversidades de la vida a lo largo de la historia. De esta manera por ejemplo Riofrío de Aliste vio convertido en cenizas al suyo en el incendio que asoló y destruyó la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol en la noche del 15 de agosto de 1969. Quienes conocieron la imagen recuerdan a un San Antón con un cerdo a los pies que portaba una campanilla y al cual le faltaba una oreja, cosa que llamaba la atención de los rapaces que durante la misa se sentaban en esa parte del templo religioso. Fue precisamente Riofrío uno de los pueblos que tuvo cofradía al santo de la copla: “¡Oh glorioso San Antón, ¿Qué haces en ese tablón, con la cabeza tan dura?, No te doy los pies del cerdo, porque te los come el cura!”.

Riofrío: el pueblo con ermita y cofradía cuya imagen convirtió en ceniza el incendio de la iglesia del 15 de agosto de 1969

En pueblos como Abejera San Antonio era la segunda fiesta del pueblo por detrás de la patronal de la Natividad de la Virgen del 8 de septiembre. Era día grande y de comida familiar con los festajeros. En Aliste se denominaba “festajeros” a los familiares que residían en otros pueblos y regresaban los días de fiesta para compartir con sus parientes.

Las coplas alistanas estuvieron ligadas al patrono de los animales domésticos, alguna en tono picaresco como la de que “Mi padre compro dos burras, creyendo de ser valientes, y a los dos meses completos, se les cayeron dos dientes” y otras de despedida: “Adiós San Antón, hasta la vuelta de un año, que te venga a visitar, con este mismo ganado”.