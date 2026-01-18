Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Amaro, el santo viajero más venerado en esta localidad de Sanabria

Los vecinos de Santa Colomba honran al santo con la tradicional procesión, misa y una chocolatada

Vecinos arropan al santo en la tradicional procesión de su fiesta. | CEDIDA

M. J. Cachazo

Los vecinos de Santa Colomba de Sanabria han iniciado el ciclo festivo anual celebrando a San Amaro, un santo con una gran tradición en el noroeste español, un santo viajero y humilde que es venerado en la localidad desde hace siglos.

La celebración de San Amaro abre el ciclo festivo anual en Santa Colomba

Devotos posan con la imagen de San Amaro en el interior de la iglesia. / Cedida

Como es tradición en una fiesta muy arraigada en la localidad, el santo fue sacado en procesión por el barrio de la iglesia después de la misa.

Ya por la tarde, en la casa parroquial se celebró una chocolatada organizada por los vecinos para homenajear a un santo que la leyenda relaciona con el mito de San Brandán y que, con sus viajes por el Atlántico, hermanó a los localidades del noroeste español con las islas británicas.

