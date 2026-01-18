San Amaro, el santo viajero más venerado en esta localidad de Sanabria
Los vecinos de Santa Colomba honran al santo con la tradicional procesión, misa y una chocolatada
Los vecinos de Santa Colomba de Sanabria han iniciado el ciclo festivo anual celebrando a San Amaro, un santo con una gran tradición en el noroeste español, un santo viajero y humilde que es venerado en la localidad desde hace siglos.
Como es tradición en una fiesta muy arraigada en la localidad, el santo fue sacado en procesión por el barrio de la iglesia después de la misa.
Ya por la tarde, en la casa parroquial se celebró una chocolatada organizada por los vecinos para homenajear a un santo que la leyenda relaciona con el mito de San Brandán y que, con sus viajes por el Atlántico, hermanó a los localidades del noroeste español con las islas británicas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Historia de la última tienda tradicional de Puebla de Sanabria
- Javier y el triunfo de la verdad en el caso Ramos Gordón: 'He llegado hasta el final con la denuncia de abusos sexuales en el Seminario
- Cincuenta jabalíes abatidos en una montería celebrada en la Dehesa de Soguino
- El águila imperial alcanza su máxima expansión histórica en Zamora
- La conmovedora historia de 'Mari la de Figueruela', primera mujer taxista y funcionaria de Correos en Aliste