San Amaro, el santo viajero más venerado en esta localidad de Sanabria

Los vecinos de Santa Colomba de Sanabria han iniciado el ciclo festivo anual celebrando a San Amaro, un santo con una gran tradición en el noroeste español, un santo viajero y humilde que es venerado en la localidad desde hace siglos.

Devotos posan con la imagen de San Amaro en el interior de la iglesia. / Cedida

Como es tradición en una fiesta muy arraigada en la localidad, el santo fue sacado en procesión por el barrio de la iglesia después de la misa.

Ya por la tarde, en la casa parroquial se celebró una chocolatada organizada por los vecinos para homenajear a un santo que la leyenda relaciona con el mito de San Brandán y que, con sus viajes por el Atlántico, hermanó a los localidades del noroeste español con las islas británicas.