San Antón: Las "relaciones" de Monfarracinos recuerdan un año de "zozobras"

"Oh glorioso San Antón ya estamos aquí los quintos a echarte la Relación. ¡Escúchenla los vecinos!". Monfarracinos revive un año más una de sus fiestas más esperadas en la que los quintos vuelven a tomar las riendas de una tradición recuperada hace casi tres décadas.

A los pies de la iglesia de San Martín de Tours y con la imagen del santo como testigo, arrancan las esperadas "relaciones", punto álgido de una jornada en la que vecinos y visitantes escuchan el ingenioso repaso al año que se fue entre chanzas y aconteceres varios propios de la localidad. Fue 2025 un año de "zozobras", recuerda una quintada representada por Aroa y Miguel como encargados de recitar los ripios y rimas.

La peste porcina, la gripe aviar o los incendios forestales coparon parte de las "relaciones" al patrono de los animales recordándole que "han subido los huevos y valen más que el caviar", un incremento que contrasta con el impacto de la peste en las explotaciones de porcino, lo que "es una mala noticia, pero bajará el chorizo", recuerdan.

"Oh glorioso San Antón, de incendios no nos libramos, se quema media provincia, y no hay bomberos pa´ tanto". Un lamento extendido a toda la provincia, también al país recordando que "las pérdidas fueron muchas, no solo las materiales también de algunas personas".

Aconteceres a los que no fueron ajenos en esta localidad, como recuerdan unas "relaciones" que relatan el incendio de la nave agrícola el pasado mes de junio junto a sustos "singulares" o los cortes de agua estivales: "Cuando no es por los fluoruros es por el alto consumo; el depósito no d´abasto, pues somos muchos vecinos".

Siempre con su habitual humor, se dirigían directamente al regidor en dos ocasiones, la segunda a modo de petición: "Cámbienos las tuberías, así estaremos tranquilos, y si no, le proponemos que nos bajen el recibo".

Unas rimas marcadas por la licencia al párroco y al alcalde por parte de los seis quintos y que finalizaba pidiendo las respectivas disculpas a cualquier ofendido: "No es esa nuestra intención, pues lo que cuentan los ripios; forma parte, bien sabéis, de esta nuestra tradición".

Petición de vivas al santo y de "echar mano a los bolsillos" durante la subasta de los dones ponen fin a una intervención que representa el momento más esperado de esta festividad en la que los quintos -ataviados con capa castellana y trajes regionales- son los protagonistas de una jornada compartida por la presencia de los animales domésticos durante el acto de bendición.