La provincia de Zamora alarga San Antón

Reza el refrán que "En San Antón, todo animal tiene su pan", por lo que en Arcenillas se han puesto "manos a la masa". Mientras la provincia ponía el broche a la celebración del santo de los animales domésticos, en este pueblo celebran el fin de sus fiestas patronales encendiendo los fogones.

Un taller de rosquillas despedía un fin de semana marcado por los tradicionales actos religiosos –con misa, procesión y bendición en la Plaza Mayor–y festivos en forma de la degustación de la sanantonada, bingo y baile nocturno. Para entonar el cuerpo, nada mejor que acompañar el dulce de anís con un chocolate caliente.

Jornada festiva también en numerosos rincones que apostaron por relegar los actos de San Antón al domingo. En Moraleja del Vino acudieron a la cita con el agua bendita las mascotas, con cabra y tortuga incluidas, para recibir la protección de un santo cuya imagen volvió a decorarse con los bienes más coloridos. Un rito que también se repitió en Morales.