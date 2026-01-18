Folgoso de la Carballeda, noble villa de rústicas casas de piedra a la vera del viejo Cordel Sanabrés

Existe un escrito fechado en el año 1028 en el que se informa que un presbítero llamado Danila, junto con sus hermanos Domingo y Salvador, donaron al abad Pedro y a su monasterio de Moreruela, por entonces bajo la advocación de Santiago, las villas de Felgosum, Macanal y Tabolaza. Aunque con dudas, se cree que ese Felgosum puede ser la actual localidad de Folgoso, correspondiéndose Macanal con Manzanal de Arriba y Tabolaza con el antiguo desolado de Trabazas, frondoso monte compartido por Palacios de Sanabria y Asturianos.

En 1145, ahora con total seguridad, el rey Alfonso VII cedió al mismo monasterio de Moreruela, ya con el título de Santa María y bajo la observancia cisterciense, los lugares de Folgoso, Pedroso y Cional. Poco después, el cardenal Jacinto, legado del papa en el concilio celebrado por entonces en Valladolid, menciona esos mismos lugares como posesiones de la abadía morerolana. Bien pronto, los monjes fundaron aquí una de sus típicas granjas, siendo definida como tal en una bula del papa Alejandro III del año 1163. Los colonos de esa explotación campesina y quizás también minera, recibieron fuero en el 1187, en el que se especificaban sus obligaciones y derechos. Una nueva concesión real, ahora de Alfonso IX, con fecha de 1220, señala que el monarca entregó todo lo que tenía en Folgoso y Manzanal de Arriba para la construcción de la iglesia monástica que por entonces se hallaba en obras.

Llegados a 1431, el susodicho Monasterio de Moreruela vendió a Juan Alonso de Pimentel diversos enclaves de La Carballeda y Aliste, entre los que se incluyó Folgoso, por 15.000 maravedíes y la barca de Bretocino, siendo ratificada la venta tres años después por el papa Eugenio V. A partir de entonces hasta el siglo XIX, el pueblo estuvo integrado en la Provincia de las Tierras del Conde de Benavente, formando parte de la Merindad de Tera de Arriba.

Manzanal de Arriba, Sagallos, Pedroso y Sandín pertenecieron al Ayuntamiento de Folgoso de la Carballeda

Llegados al siglo XIX, con el establecimiento de los actuales municipios, Folgoso contó con ayuntamiento propio, al que se le agregaron, hacia 1850, los lugares de Manzanal de Arriba, Sagallos, Pedroso y Sandín. Sin embargo, alrededor del 1900, perdió esa condición de cabecera que entonces poseía, pues la casa consistorial se trasladó al mencionado Manzanal de Arriba, más populoso y con mejores comunicaciones por entonces.

En los lejanos tiempos medievales el nombre local, Folgoso, aparece rotulado unas veces como Grangia de Fulgosa y otras como Felgoso, para quedar fijado con las formas actuales ya en el siglo XIII. Deriva del vocablo latino "filix", que en el castellano actual sería "helechal".

Ermita de los mártires. / JS

El casco urbano se emplaza en solares espaciosos y acogedores, al pie de un sierro secundario coronado por los picos Centinela y La Cunca, que alcanzan cotas de unos 1060 metros, cien más que los medidos en el propio pueblo. Más distante, hacia el mediodía, se yergue la Sierra de la Culebra, teniendo como referencia la Peña Mira, su pico más elevado. El propio término local, con confines en esas dos cadenas montañosas, se extiende por un valle abierto, drenado por el río Valdalla. Este cauce es el que recoge toda la escorrentía, para entregarla después en el Tera, del cual es afluente. Todos esos dominios se dedicaron tradicionalmente a pastizales, pero en nuestros tiempos gran parte de ellos están ocupados por pinares de repoblación. Entre las masas forestales autóctonas destacan los robledos y las alisedas, éstas asentadas a las orillas de los lechos acuáticos. Amplios son también los rodales de brezos. Alrededor de la propia población queda una orla formada por las tierras de cultivo y los prados de siega, animada a su vez por frondosos sotos. Son dignos de destacar algunos ejemplares arbóreos. Aunque hay robles gruesos y vetustos, descuellan sobre todo los castaños, sin duda varias veces centenarios, los cuales muestran unos troncos enormes y retorcidos, verdaderos monumentos vegetales. Muy impresionantes son los del pago de Las Llamas, ubicados a la derecha de la carretera, según se llega desde Sagallos.

Faldeando por las laderas septentrionales de la Sierra de la Culebra cruzó secularmente el Cordel de Zamora a Sanabria, tradicional itinerario ganadero de la Mesta que a su vez fue aprovechado como ruta utilizada por los transeúntes que habían de desplazarse hasta la capital de la provincia. Para atender a las gentes que por ahí viajaban se estableció una muy conocida venta, la Venta de Folgoso, distante casi tres kilómetros de las casas, la cual contaba con taberna. Aún perduran sus edificios, abandonados, en ruinas avanzadas, los cuales denotan, en sus dimensiones, su pretérita importancia. Era propiedad comunal del pueblo, explotándose en régimen de alquiler.

Casi paralelo al señalado cordel se trazó el ferrocarril de Zamora a Orense, con estación en el cercano pueblo de Linarejos. Esa línea ha perdido mucha importancia con la entrada en funcionamiento del AVE, desplazado hacia el norte, por el propio valle del Tera.

Folgoso de la Carballeda,

El pueblo tiene como eje la denominada Calle Real. Arranca de la actual carretera y concluye al mediodía en los espacios abiertos de las eras. Con ella enlazan las otras rúas locales. Aunque existen diversas viviendas de nueva construcción y otras rehabilitadas con esmero, perduran numerosos ejemplos de la arquitectura tradicional. Muestran paredes de rústica mampostería, creada con bloques irregulares de esquisto, siendo sus tejados de lajas de pizarra. Las fachadas suelen animarse con balcones provistos de pretiles de tablas, que en algún caso se recortaron formando dibujos geométricos de positivo resultado estético. Unos conjuntos que mantienen con fidelidad el espíritu del pasado son las dos hileras de pajares situadas en el extremo meridional del pueblo, pese a que desentona la instalación de portones metálicos que en varios casos sustituyen a los originales de madera. Otro edificio interesante es la fragua, restaurada hace algunos años. Sirve de ejemplo de los usos y profesiones de antaño.

Los cursos acuáticos locales, sobre todo el del río Valdalla, fueron aprovechados para accionar los rodeznos de diversos molinos. Aún se conserva en relativo buen estado el llamado Molinete, cercado por una vegetación arbustiva que apenas permite su contemplación. Otro del que quedan recuerdos es el del Pisón. Éste, lleva ese nombre, porque antaño también se utilizara para abatanar los rústicos paños elaborados en los telares de la zona. A su vez abundan las fuentes, rehabilitadas las del casco urbano.

Ocupando un retazo de las eras se halla el edificio de las escuelas. Es un inmueble moderno, construido alrededor de 1990, siguiendo un diseño muy sencillo pero sumamente acogedor. Su autor fue el arquitecto Pedro Lucas del Teso. Como en tantas otras localidades de la provincia, debido al escaso número de niños, se halla sin uso docente en nuestros días. Consta de un muro curvo, de mampostería, que genera una planta de media luna. Sobre él carga un tejado con aleros prominentes bajo el cual se cobija el aula, provista de amplias ventanas que consienten una grata insolación. El resto del espacio es un generoso soportal en el que podían jugar los alumnos en caso de condiciones meteorológicas adversas. A su orilla, en nuestros días, encontramos un campo de fútbol, un parque infantil y otro biosaludable para adultos.

Flanqueada por angostas callejas, la iglesia parroquial de San Bartolomé muestra sus renovadas formas, desprovistas de la pátina de los siglos. Una placa situada en su fachada marca la fecha de 1963 y otra realza a los papas Juan XXIII y Pablo VI. A pesar de todo ello hemos de saber que es un templo vetusto, el cual sufrió, en la segunda mitad del siglo XX, el derrumbe de su esbelta espadaña que dañó a la nave en su caída. Con ello hubo de rehacerse la citada nave y consolidarse todo lo demás. Como campanario se alzó una torre cuadrada, coronada por pináculos esquineros. Debido a esa renovación, en su exterior muestra muros encalados, ventanas alargadas y una puerta rectangular dotada de corta escalinata.

Iglesia de Folgoso de la Carballeda / JS

En el interior, amplio y luminoso, la nave posee un techo moderno con bovedillas y vigas de cemento, pero la cubierta del presbiterio aún ofrece una armadura leñosa a cuatro aguas, decorada con entorchados y labores geométricas. El retablo principal es pieza de estilo barroco, simplificada posiblemente en época neoclásica. Exhibe un par de columnas salomónicas y otro par con fustes jaspeados. Las calles laterales están ocupadas por relieves que muestran a San Francisco y a San José. En el ático debió de mostrarse la escultura del santo patrono, recolocado ahora abajo. Corona el conjunto el busto de Dios Padre y la paloma del Espíritu Santo rodeada de nubes y rayos. Existen dos retablos laterales, barrocos de nuevo, que acogen una imagen de vestir de la Virgen María y otra de Cristo crucificado.

Sobre un cerrillo situado a la derecha de la carretera según se sale hacia Pedroso, ya entre las fincas, se emplaza la ermita de Los Santos Mártires. Llegó a nuestros tiempos decrépita, habiéndose beneficiado en el año 2006 de una profunda restauración, patrocinada por el ayuntamiento de Manzanal de Arriba. Es un oratorio muy rústico, de planta rectangular creada con muros de mampostería, con dos minúsculas ventanas y un tejado asimétrico de dos alas. Carece de cualquier tipo de símbolo religioso dominante, por lo que más parece una tenada que edificio dedicado al culto. Su puerta se abre en el lateral septentrional, contando con un dintel leñoso en el que hallamos los únicos detalles ornamentales externos. Tallaron en él una cruz inscrita en un rombo, dos rosetas de cuatro pétalos dentro de círculos y una rústica inscripción en la que se lee la fecha de 1747. Es muy posible que su construcción fuera promovida por la cofradía dedicada a esos mismos santos, fundada en 1721 y activa hasta 1885. El interior está cubierto con madera, contando con un sencillo retablo con dos nichos en los que se acogen las efigies de San Fabián y San Sebastián, los señalados mártires, muy venerados antaño como protectores frente a las pestes. Su fiesta, muy venida a menos, se sigue celebrando con fidelidad el 20 de enero.