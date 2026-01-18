Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enero de tradiciones

Benegiles mantiene las pujas en celemines por San Antón

La tradicional subasta volvió a congregar a numerosos vecinos y curiosos

Subasta tradicional en Benegiles.

Subasta tradicional en Benegiles. / A. V.

E. V.

Benegiles

Afluencia, muchos productos y mucho dinero resumen la tradicional subasta en Benegiles. La localidad volvió a vivir las pujas de los dones utilizando la unidad agraria: el celemín.

Echando cuentas (el celemín son 0,6 euros al cambio), los asistentes participaron activamente en las diferentes subastas de los dones realizados al patrono de los animales. Un año más, el alcalde Valeriano Martín Barrio fue el encargado de dirigir una puja de lo más animada en una jornada tan gélida como concurrida.

La de San Antón es la primera de las subastas que Benegiles mantiene a lo largo del año, reservando la segunda para Las Candelas que se celebran el 2 de febrero.

