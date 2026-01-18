Enero de tradiciones
Benegiles mantiene las pujas en celemines por San Antón
La tradicional subasta volvió a congregar a numerosos vecinos y curiosos
E. V.
Benegiles
Afluencia, muchos productos y mucho dinero resumen la tradicional subasta en Benegiles. La localidad volvió a vivir las pujas de los dones utilizando la unidad agraria: el celemín.
Echando cuentas (el celemín son 0,6 euros al cambio), los asistentes participaron activamente en las diferentes subastas de los dones realizados al patrono de los animales. Un año más, el alcalde Valeriano Martín Barrio fue el encargado de dirigir una puja de lo más animada en una jornada tan gélida como concurrida.
La de San Antón es la primera de las subastas que Benegiles mantiene a lo largo del año, reservando la segunda para Las Candelas que se celebran el 2 de febrero.
- La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Historia de la última tienda tradicional de Puebla de Sanabria
- Javier y el triunfo de la verdad en el caso Ramos Gordón: 'He llegado hasta el final con la denuncia de abusos sexuales en el Seminario
- Cincuenta jabalíes abatidos en una montería celebrada en la Dehesa de Soguino
- El águila imperial alcanza su máxima expansión histórica en Zamora
- La conmovedora historia de 'Mari la de Figueruela', primera mujer taxista y funcionaria de Correos en Aliste