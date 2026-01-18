Los antiguos administradores de la constructora de "El Pinar" de Puebla de Sanabria no alegaron daños en su patrimonio personal

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revocado el recurso contencioso-administrativo que condenaba al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria a abonar 1.263.154 euros (costas aparte) en concepto de daños patrimoniales derivados de la paralización de la construcción de la urbanización y chalés de El Pinar en el año 2012.

En el fallo dictado, los magistrados de Valladolid argumentan que "ninguno" de los tres antiguos administradores de la sociedad mercantil encargada de ejecutar la urbanización El Pinar "alegaba haber sufrido daño alguno en su patrimonio personal" ni tampoco "haber tenido relación con el Ayuntamiento de la que se hubieran derivado daños". De esta manera, "confunden el patrimonio de la sociedad con el suyo propio y reclaman por pérdidas y gastos que han sido soportadas o sufragadas por el patrimonio social".

La sentencia Nº 28/2026, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, estima así el recurso de apelación presentado por el consistorio sanabrés y revoca el fallo condenatorio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora al considerar que se ofrecía una "respuesta estereotipada a muchas de las cuestiones planteadas" con "manifestaciones genéricas de las que no hace aplicación al caso concreto".

La resolución no es firme, pudiendo los antiguos administradores interponer recurso de casación en el plazo de 30 días.

El fallo considera que los tres socios no pueden reclamar a título personal, siendo responsabilidad de la administración concursal de la mercantil El Pinar de Sanabria S.A. "por no alegar haber sufrido ningún daño antijurídico en sus bienes y derechos" derivado de la actuación del consistorio sanabrés.

En esta línea, alegan los magistrados que "la sola condición de socio o consejero delegado no legitima" para reclamar los daños ocasionados a la empresa "que es a la que en su día se le imputó la incorrecta ejecución de las obras" de urbanización, "origen del resto de hechos acaecidos".

En cuanto a los daños reclamados (entre los que se incluye el valor de venta de las diez parcelas, indemnizaciones, el capital social de la empresa y honorarios varios) considera la Sala que son "parcialmente coincidentes con los indicados" por la apelación, "aunque reducidos a un porcentaje coincidente con su participación en la sociedad".