El albergue juvenil de San Martín de Castañeda, como nuevo tras una inversión de casi dos millones de euros

Una inversión de casi dos millones de euros ejecutada por la Junta ha permitido acometer la transformación integral de las instalaciones del albergue de San Martín de Castañeda, enclavado en el Parque Natural Lago de Sanabria.

La intervención se enmarca en un programa más amplio de refroma de la red de instalaciones juveniles cuya titularidad pertenece a la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que gestiona el Instituto de la Juventud de Castilla y León.

A lo largo del último mandato, la Junta ha invertido más de 10 millones de euros en la reforma y mejora de las instalaciones juveniles, partida de la que algo más del 60% de los recursos proceden de fondos europeos como Pirep, Fondo de Transición Justa o React-EU.

La Red de Instalaciones Juveniles la integran ocho residencias, once albergues, nueve campamentos, tres casas de la juventud, un centro de prevención de riesgos y una sala de exposiciones. A través de estos espacios, la Junta ofrece la posibilidad de disfrutar de un ocio y tiempo libre saludables y, en el caso de las residencias, alojamiento asequible a los jóvenes que quieran cursar estudios superiores.

Una de las mayores inversiones se ha ejecutado en el albergue de San Martín de Castañeda, en el que se ha realizado una reforma integral del inmueble, con cargo a fondos europeos. El grueso de las obras, cuyo coste ha sido de casi 2 millones de euros ha consistido en la rehabilitación energética del edificio, aunque también se han llevado a cabo actuaciones para mejorar la accesibilidad.

En primer lugar, se ha mejorado de manera sustancial la envolvente del inmueble, a través de la colocación de un sistema de aislamiento térmico por el interior, actuación que se ha realizado también en los techos. Esta intervención se ha completado con la sustitución de las carpinterías por otras más modernas.

Además, se han sustituido las viejas calderas alimentadas con gasóleo por otras nuevas de biomasa, con el objetivo de disminuir el consumo y mejorar la eficiencia energética. Para rubricar el vuelco definitivo al sistema de suministro energético, la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha restablecido el aporte de las placas solares ya existentes.

En el marco de la intervención, también se ha renovado la iluminación del edificio con sistemas led, más eficientes, y se han actualizado todos los elementos de fontanería para poder ahorrar agua y calefacción. Por último, para mejorar la accesibilidad, se ha colocado un nuevo ascensor junto a la entrada al albergue que comunique las plantas baja y primera.

Esta intervención cuenta con financiación europea y se enmarca en el subproyecto autonómico "Pirep Castilla y León"que, a su vez, se integra en el proyecto nacional "Pirep", cuyo objetivo es rehabilitar energéticamente el parque público institucional de la comunidad.

Capacidad

El albergue juvenil de San Martín de Castañeda es una de las 28 instalaciones juveniles con los que cuenta la Junta , con una capacidad para 4.000 personas y por las que pasan, anualmente, unas 40.000.

El inmueble dispone de 70 plazas distribuidas en 23 habitaciones. Ofrece servicio de albergue para todos aquellos que quieran disfrutar de uno de los parajes más bellos de la comunidad, pero también es uno de los lugares más escogidos por asociaciones y grupos de jóvenes para organizar encuentros y realizar actividades, además de las que el propio Instituto de la Juventud de Castilla y León desarrolla en este y otros espacios dentro de las campañas orientadas al fomento del ocio y tiempo libre saludables y de la educación en valores.

Campaña de promoción

Para promocionar la reapertura del edificio, la Junta lanzó hace unas semanas la campaña ‘Sanabria, un albergue, mil historias". En el marco de esta campaña, desde el pasado 26 de diciembre y hasta el próximo 22 de febrero y por riguroso orden de inscripción, los jóvenes pueden alojarse en el albergue en régimen de media pensión de manera gratuita.

Una vez vencidos los de Navidad y principios de año, los periodos acotados para esta campaña son, desde el 15 de enero, cada semana de jueves a domingo hasta el 22 de febrero. Las reservas se realizan en el correo smartincastaneda-ij@jcyl.es, indicando fechas y número de personas que van a acudir.

Más inversiones

Otra de las grandes inversiones que ha realizado la Junta asciende a 1,2 millones de euros y ha permitido remodelar y transformar energéticamente el albergue juvenil Arbejal, ubicado en Cervera de Pisuerga, así como la modernización del Fernán González de Miranda de Ebro con alrededor de 600.000 euros.

También se han acometido actuaciones en las residencias doña Urraca de Zamora —750.000 euros—, así como obras de rehabilitación en otros centros residenciales, como Gil de Siloé (Burgos), Doña Sancha (León), Doña Urraca (Zamora), Emperador Teodosio (Segovia) y Castilla (Palencia).

Además, se ha llevado a cabo la instalación de una nueva red wifi en todos los inmuebles por valor de 575.000 euros o se han realizado intervenciones en La Roca por un importe de 90.000 euros, entre otras actuaciones en el resto de la Red.

Arte Joven

El Instituto de la Juventud también mantiene abierta hasta el próximo 2 de marzo la convocatoria del programa "Arte Joven", certamen que ya va por su 37º edición y que está promovido por la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Así, los jóvenes artistas interesados pueden presentar sus obras, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos: deben tener entre 16 y 30 años, pero, si, por la naturaleza de la obra o la categoría, los participantes conforman un grupo de cuatro o más miembros, hasta un 25 % de estos podrán superar los 30 años.

Además, deberán residir en un municipio de Castilla y León cuando se haya publicado la convocatoria, haber nacido en la comunidad o ser descendientes de castellanos y leoneses hasta el segundo grado, independientemente del lugar de nacimiento o residencia.

Las creaciones deberán ir encuadradas en una de estas siete áreas: danza, teatro/microteatro y cine; pintura; otras modalidades de artes plásticas y visuales; letras; música; diseño de moda y joyería/bisutería y gastronomía. Todos los primeros galardonados van a recibir la cantidad de 2.500 euros, mientras que también se otorga, en todas las categorías, un segundo premio de 1.000 euros.

El plazo de presentación de las obras se prolongará durante dos meses hasta el 2 de marzo. El trámite puede realizarse en la sede electrónica de la Administración de la comunidad de Castilla y León, donde la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto a su disposición toda la información sobre el proceso, una información que también está disponible en la nueva Galería Virtual del certamen —alojada en la web de ‘"Arte Joven"—. No obstante, ante cualquier duda, los jóvenes artistas pueden solventarla a través del correo electrónico certamenartejovencyl@jcyl.es o en los teléfonos 983 41 09 83 o 983 31 72 62.

El compromiso de la Junta con la promoción de los jóvenes creadores de la comunidad trasciende de este certamen, puesto que también, como ha venido sucediendo en todas las ediciones, difundirá las obras ganadoras a través de la exposición itinerante "Art on the Road", la edición de catálogos o mediante la citada Galería Virtual, donde se exhibirán las obras tanto de los vencedores como del resto de los finalistas.