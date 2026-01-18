La acumulación de nieve condiciona la circulación de vehículos en estas carreteras de Sanabria
Máquinas de la empresa de mantenimiento de la red provincial de la Diputación despejan de nieve las vías y esparcen fundentes para minimizar riesgos
La nieve está dificultando la circulación en varias carreteras de la red provincial en la comarca de Sanabria, situación que ha obligado a los equipos de la empresa de mantenimiento de la Diputación a trabajar desde primera hora de este domingo para minimizar riesgos.
La institución provincial ha confirmado que máquinas quitanieve trabajan sobre el terreno para despejar varias carreteras de Sanabria, en las que también están esparciendo fundentes.
En concreto, las carreteras afectadas por la acumulación de nieve en las que ha sido preciso intervenir con máquinas y en las que se han esparcido fundentes sobre la Z-P-1606, que comunica Ungilde y Robledo de Sanabria y la ZA-L2692, que une El Puente de Sanabria e Ilanes.
En estos momentos, otras carreteras en las que la nieve está condicionando la circulación de vehículos y en las que han intervenido los equipos de la empresa de mantenimiento son la ZA-L-2695, que enlaza la N-525 con Cobreros, y la ZA-L-2692, que une la N-525 con San Martín del Terroso.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Historia de la última tienda tradicional de Puebla de Sanabria
- Javier y el triunfo de la verdad en el caso Ramos Gordón: 'He llegado hasta el final con la denuncia de abusos sexuales en el Seminario
- Cincuenta jabalíes abatidos en una montería celebrada en la Dehesa de Soguino
- El águila imperial alcanza su máxima expansión histórica en Zamora
- La conmovedora historia de 'Mari la de Figueruela', primera mujer taxista y funcionaria de Correos en Aliste