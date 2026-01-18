La acumulación de nieve condiciona la circulación de vehículos en estas carreteras de Sanabria

La nieve está dificultando la circulación en varias carreteras de la red provincial en la comarca de Sanabria, situación que ha obligado a los equipos de la empresa de mantenimiento de la Diputación a trabajar desde primera hora de este domingo para minimizar riesgos.

La institución provincial ha confirmado que máquinas quitanieve trabajan sobre el terreno para despejar varias carreteras de Sanabria, en las que también están esparciendo fundentes.

Una máquina quitanieve despeja una carretera de la comarca de Sanabria. / Cedida

En concreto, las carreteras afectadas por la acumulación de nieve en las que ha sido preciso intervenir con máquinas y en las que se han esparcido fundentes sobre la Z-P-1606, que comunica Ungilde y Robledo de Sanabria y la ZA-L2692, que une El Puente de Sanabria e Ilanes.

En estos momentos, otras carreteras en las que la nieve está condicionando la circulación de vehículos y en las que han intervenido los equipos de la empresa de mantenimiento son la ZA-L-2695, que enlaza la N-525 con Cobreros, y la ZA-L-2692, que une la N-525 con San Martín del Terroso.