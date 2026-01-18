Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La acumulación de nieve condiciona la circulación de vehículos en estas carreteras de Sanabria

Máquinas de la empresa de mantenimiento de la red provincial de la Diputación despejan de nieve las vías y esparcen fundentes para minimizar riesgos

Una máquina quitanieve esparce fundentes en una de las carreteras teñidas de blanco.

M. J. Cachazo

La nieve está dificultando la circulación en varias carreteras de la red provincial en la comarca de Sanabria, situación que ha obligado a los equipos de la empresa de mantenimiento de la Diputación a trabajar desde primera hora de este domingo para minimizar riesgos.

La institución provincial ha confirmado que máquinas quitanieve trabajan sobre el terreno para despejar varias carreteras de Sanabria, en las que también están esparciendo fundentes.

Una máquina quitanieve despeja una carretera de la comarca de Sanabria.

En concreto, las carreteras afectadas por la acumulación de nieve en las que ha sido preciso intervenir con máquinas y en las que se han esparcido fundentes sobre la Z-P-1606, que comunica Ungilde y Robledo de Sanabria y la ZA-L2692, que une El Puente de Sanabria e Ilanes.

En estos momentos, otras carreteras en las que la nieve está condicionando la circulación de vehículos y en las que han intervenido los equipos de la empresa de mantenimiento son la ZA-L-2695, que enlaza la N-525 con Cobreros, y la ZA-L-2692, que une la N-525 con San Martín del Terroso.

Relevo generacional: 146 jóvenes zamoranos se incorporaron al campo zamorano en 2025

Los antiguos administradores de la constructora de "El Pinar" de Puebla de Sanabria no alegaron daños en su patrimonio personal

El albergue juvenil de San Martín de Castañeda, como nuevo tras una inversión de casi dos millones de euros

Acuerdo de la UE y Mercosur: el campo de Zamora advierte del riesgo de "no jugar en la misma liga"

VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia

Carreras bajo la lluvia para la quintada de Cerecinos de Campos

