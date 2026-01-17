San Vitero, Domez, Valer mantienen la bendición de animales y ofrendas a San Antonio

El arciprestazgo de Aliste y Alba con 84 parroquias vivía hoy una de las jornadas religiosas más importantes del año con la celebración de la festividad de San Antonio, patrono y protector de los animales domésticos, que en esta ocasión no hubo que trasladar al fin de semana para facilitar la presencia y participación de los emigrantes al caer en sábado.

Muchos pueblos veneran a San Antonio con lo cual ha sido un fin de semana para los curas. Valga como ejemplo Teo Nieto Vicente que ayer oficiaba los actos religiosos en San Cristóbal, San Vitero y Lober y mañana lo hará en Grisuela y en Alcañices. Otros pueblos que tabién han honrado a San Antonio son Domez, Valer, Abejera, Tábara y Cabañas.

Domez de Alba fue uno de los pueblos que veneraron a la antigua usanza a San Antonio. La iglesia parroquial de San Justo y Pastor acogía por la mañana los oficios religiosos con una misa solemne y un responso oficiados por el sacerdote José Alberto Sutil Lorenzo con la asistencia de las mujeres ataviadas con la indumentaria tradicional alistana.

Era antaño un día especial en que cada familia iba pasando ante San Antonio, situado frente al Sagrao, para recibir la bendición. Algo no exento de complicaciones, pues cada familia solía tener entre 4 y 5 vacas que el marido llevaba en busca de la protección divina. En la actualidad en muchos pueblos ya no queda ni una sola cabeza de ganado vacuno. En Domez de Alba, sin embargo, se mantiene aún la tradición de llevar a bendecir los animales domésticos que aún quedan en cada casa, por norma ya solos las mansas burras de la raza zamorano-leonesa.

Veneración a San Antonio a la antigua usanza en Domez / Chany Sebastián

Este año los mayordomos de San Antonio fueron José Manuel González Teso, Manuel Antonio Fernández Fernández y Manuel Zurdo Zarza. Ellos fueron los encargados la "Víspera" de ir cada por casa recorriendo todo el pueblo para recoger las ofrendas que hacía cada familia. Tras la misa, la Plaza Mayor acogía una concurrida y animada subasta donde los presentes fueron pujando para hacerse con alguna de las ofrendas subastadas por Enrique Ferrero Carbajo.

Tras cumplir con los rituales religiosos le llegó el turno a un tardeo en las antiguas escuelas con degustación de limonada y bailes al son de las dulzainas. Por la noche continuó la movida con la disco móvil La Zona en unos actos organizados por los mayordomos, la asociación cultural El Piélago y la comisión de fiestas de Domez de Alba.

José Alberto Sutil Lorenzo se desplazó luego para celebrar la misa, bendición y subasta en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida de Valer. Hoy le tocará el turno a Gallegos del Río.

En Abejera primero tenía lugar la bendición de los animales y luego la santa misa en la iglesia de la Natividad de la Virgen. Antes y después hubo animación musical a cargo del grupo Los Chirlos. El salón acogía la comida de hermandad y convivencia donde los comensales disfrutaron con la degustación de costillas con patatas y arroz con leche. Por la tarde hubo una sesión de baile con el grupo Primera Sesión. Actos organizados por la asociación cultural El Castro.

Subasta por San Antonio en Tábara. / Chany Sebastián

San Vitero se unía también a la festividad de San Antonio, pero en esta ocasión la misa y la subasta no tenía lugar en la iglesia parroquial de San Víctor Bracarense, sino en la ermita del Bendito Cristo del Campo donde también tiene lugar las romerías del 19 de marzo y del 14 de septiembre.

Santiago Lorenzo fue el subastador y se sacaron 1.700 euros. La jornada que alcanzaba una puja más alta fue un gallo de corral guisado por el que se pagaron 165 euros. Las ofrendas de gallos (pollos de corral) vivos rondaron los 100 euros cada uno. Se notó la presencia y participación de aficionados a los 2CV procedentes de diferentes puntos de España que animaron la subasta.

Otro de los pueblos que lo celebró por todo lo alto fue la villa de Tábara.