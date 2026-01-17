Nuevas críticas a la reforma del centro de salud de Alcañices: "Todo era un atrezzo"

Los sayagueses se han sumado a las críticas vertidas por la reforma del centro de salud de Alcañices, un proyecto que han calificado de "pequeño acto de propaganda". Durante su 205 concentración, la plataforma sanitaria asegura que el acto de mejora de la gestión en el medio rural es "una vez más" un "atrezzo", en línea con la denuncia realizada por el PSOE de Zamora.

"Todo era un atrezzo de un macabro sainete, pues llevaron muebles y otros elementos para que aparecieran en la foto, que retiraron después de la visita… ¿Quién va a creer a un político que necesita llevar un camión de mudanzas para recrear una realidad que no existe?", se preguntan los organizadores.

Como cada sábado, la concentración ha servido para reclamar el refuerzo de la sanidad pública, especialmente en el medio rural en una semana en la que los organizadores recordaban la contratación de una decena de helicópteros de evacuación médica por importa de 90 millones de euros para cubrir a las nueve provincias de Castilla y León.

Un "gran servicio" a disposición del medio rural, pero que se enfrenta a numerosos condicionantes como es la situación climatológica del momento y las horas de luz y la necesidad de contar con helipuertos para su aterrizaje, espacios de los que "carecen muchos centros de salud rurales", recuerdan. "¿Qué significa esto? Que es necesaria una ambulancia para acercar al paciente hasta el helicóptero y una vez en destino igual… otra ambulancia debe trasladarlo hasta el hospital".

A ello se suma el montante económico fruto del mantenimiento del servicio. "Proponemos que dichos medios tengan una distribución nacional, es decir, que la competencia de evacuación médica y rescate aéreo sea del Estado y que un helicóptero preste servicio a un territorio que implique más de una comunidad autónoma".

En opinión de la plataforma sayaguesa, esta opción "sería más eficiente y menos oneroso para el presupuesto de la comunidad de Castilla y León, además de "mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que van dentro del helicóptero, pues actualmente al personal sanitario le exigen estar dado de alta como autónomo".

Medidas para pueblos de la Zona Básica de Salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.