El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros

El Ayuntamiento de Trabazos de Aliste (San Martín del Pedroso, Nuez, Latedo y Villarino tras la Sierra) contará este año con un presupuesto general de más de 655.500 euros coincidente en ingresos y gastos cumpliendo así con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Así lo aprobó la Corporación Municipal en el transcurso de la última sesión plenaria a propuesta del alcalde Javier Faúndez y por unanimidad de todos los concejales: José Manuel Rial, Gabriel Blanco, Manuel Domínguez, Miguel Terrón, José Antonio Alvarez y José Vicente.

El objetivo principal a corto, medio y largo plazo será mantener, actualizar y mejorar las infraestructuras urbanas y los servicios públicos con vistas a garantizar a todos los pueblos y vecinos "una calidad de vida acorde con los tiempos y las necesidades siguiendo en la misma línea que se viene trabajando a lo largo de los últimos años con muy buenos resultados".

Las arcas municipales recibirán la mayor inyección económica de las transferencias de otras administraciones públicas como la Junta de Castilla y León, Estado y Diputación de Zamora con 366.495 euros. En segundo lugar, se sitúan los impuestos directos con 167.725 euros. Las tasas generarán una partida de 93.600 euros y se cierra con los 27.737 euros de ingresos patrimoniales.

Llegados al apartado de gastos, estos están liderados por los bienes corrientes en bienes corrientes y servicios con 290.461 euros. A gastos de personal se destinarán concretamente 165.700 euros. La plantilla está compuesta por un funcionario (Secretaría e Intervención), por un operario de servicios múltiples, un administrativo y dos limpiadores a tiempo parcial como personal laboral fijo; más una cocinera del comedor social de la tercera edad de Nuez como personal laboral temporal.

Plano del proyecto del polígono industrial de Trabazos. / Ch. S.

Por su parte, las inversiones reales ascenderán a 106.845 euros. Las transferencias corrientes a otras administraciones se elevarán a 84.550 euros. El municipio de Trabazos recibe la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos por parte de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste.

Trabazos es uno de los pocos Ayuntamientos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba que ha logrado frenar la despoblación y revertir la situación incrementando en 10 los inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes que se sitúa ahora con 848 empadronados. Todo un reto, ya que hay que tener en cuenta que ese saldo positivo es el resultante tras darse de baja los fallecidos. A ellos hay que sumar los 293 nacidos en el municipio, mayores de 18 años, que residen en el extranjero.

Multiculturalidad

En el polo opuesto, hay ciudadanos de trece países diferentes: Francia, Italia, Portugal, Alemania, Rumanía, Marruecos, Cuba, República Dominicana, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. En muchos casos se trata de hijos de emigrantes como es el caso del alcalde Javier Faúndez, que nació en Bonn (Alemania) el 5 de junio de 1965, país a donde había emigrado, tras pasar por Francia, el histórico maestro alistano Jesús Faúndez, que posteriormente fue director del colegio comarcal "Virgen de la Salud" de Alcañices.

Si bien a principios del siglo XIX Trabazos lograba sumar ya 1.180 vecinos y subir a 1.454 en 1910 y a 1.875 en 1930, su época de mayor esplendor poblacional llegaría allá por el año 1950 cuando se llegaron a alcanzar los 2.006 habitantes, siendo entonces el segundo municipio con más población de Aliste, Tábara y Alba solamente superado por Riofrío con 2.053 empadronados. Una natalidad al alza permite que ya haya empadronados 30 niños (trece de ellos menores de cinco años) a los que hay que añadir 17 adolescentes y 24 jóvenes menores de 25 años.

Concentración parcelaria

La gran apuesta para este año será "avanzar y dar un paso firme en las concentraciones parcelarias de iniciativa privada de Nuez de Aliste y Villarino tras la Sierra con la entrega definitiva de las nuevas fincas de reemplazo". Un logro para el municipio, y más concretamente para Nuez y Villarino, que en su conjunto beneficiará a las 465 familias que, tras aportar 2.702 hectáreas de terrenos que se encontraban disgregadas en 15.819 minifundios, recibirán solamente 2.201 fincas de remplazo: 1.674 asentadas en el término de Nuez y 527 en Villarino.

El proceso parcelario se inició hace solo siete años con la solicitud a la Junta de Castilla y León el 2 de octubre de 2018. A partir de la entrega de las fincas de reemplazo, momento en que ya podrán disponer de ellas y labrarlas, ya solo quedaría por delante la toma de posesión, ejecutar la infraestructura rural y recepción de los títulos de propiedad.

La evolución del municipio a lo largo del siglo XXI "está siendo meteórica" gracias a las actuaciones del Ayuntamiento de Trabazos, de los vecinos y emprendedores de los cinco pueblos siendo uno de los que cuentan con más y mejores infraestructuras y servicios públicos, así como industrias privadas: existen tres restaurantes.

El municipio cuenta con una de las rentas brutas medias por declarante mayores de la comarca, 17.175 euros al alza según los datos del Ministerio de Hacienda, situándose como el número 79 en una provincia con 509 pueblos.

Actualmente se está ejecutando el Polígono Industrial "Cruz de la Era" que con su oferta de parcelas está atrayendo a nuevas empresas y emprendedores con lo que ello va a suponer: creación de riqueza y empleo afianzando el asentamiento de población.

Una superficie industrial de 14.283 metros cuadrados con parcelas de alrededor de 880 metros cuadrados cada una situada justo junto a la carretera Nacional 122 (Itinerario Europeo 82).