Las Lagunas de Villafáfila concentran el mayor número de aves acuáticas invernantes de Castilla y León

Las Lagunas de Villafáfila concentran un total de 11.210 aves acuáticas invernantes. Así se desprende de la útlima actualización del programa de censos que se realiza anualmente en enero, dato que revela un descenso de 6.402 ejemplares en la Reserva Natural, si se compara el dato de principios de 2024, cuando se contabilizaron un total de 17.612.

La menor presencia de ejemplares no se circunscribe únicamente a las Lagunas de Villafáfila, ya que según el último censo, un total de 72.801 aves acuáticas pertenecientes a 52 especies invernaron en las 452 localidades muestreadas. Este resultado supone un descenso del 6,3% (4.899 ejemplares) con respecto a los resultados obtenidos en enero de 2024 y un 9,8% más si se compara con el promedio de los últimos doce años.

No obstante, las Lagunas de Villafáfila se mantienen como el humedal que más ejemplares de aves invernantes concentra de la región, con 11.210. A corta distancia se sitúa el azud de Riolobos (Salamanca) con 10.801. Otros humedales en los que se han contabilizado ejemplares de distintas especies de aves son las lagunas de La Nava, Boada y Pedraza en Tierra de Campos (Palencia) con 4.782 , el embalse del Ebro (Burgos) con 4.781, la laguna del Hoyo (El Oso) (Ávila) con 2.482, la balsa de Santa Cristina (León) con 1.191, el embalse de Cuerda del Pozo (Soria) con 524, el embalse de San José (Valladolid) con 471 y la laguna de la Iglesia (Segovia) con 464.

Por grupo taxonómico, los tres grupos más numerosos fueron patos y afines, con 42.811 ejemplares de 18 especies, representando el 55,1% del total de las aves censadas. Las limícolas y gaviotas (orden Charadriformes) con un total con 12.470 ejemplares (17,1%) y los Gruifomes (fochas y grullas) con 9.883 ejemplares que representan el 13,6% del total.

Las cinco especies más abundantes fueron el ánade azulón, la grulla común, la avefría europea, la cerceta común, y el cuchara común, que representaron el 70,5% del total de aves detectadas en el censo del año 2025. Además, se han detectado especies poco habituales o escasas como el morito común o la serreta chica.

Balance negativo

El análisis de la tendencia general de la población invernante de aves acuáticas en la comunidad es negativo en los últimos años.Y es que en Castilla y León se llegaron a concentrar más de 100.000 aves acuáticas invernantes hasta el año 2011, pero estos valores han ido en descenso hasta llegar a menos de 60.000 ejemplares en el censo realizado en el año 2022.

Este fuerte descenso está motivado principalmente por la reducción de la población invernante de ánsar común que ha pasado de un máximo de 65.823 ejemplares en el año 2006 a 1.854 aves en el censo realizado en 2025, que supone una reducción del 97% en el número de ejemplares invernantes de esta especie en Castilla y León.

La reducción en el tamaño poblacional tiene su origen en que se han acortado los desplazamientos migratorios y actualmente, sus zonas de invernada se localizan en áreas del centro y norte de Europa, mucho más cercanas a sus zonas de reproducción.

Otra especie que ha disminuido el número de ejemplares es el porrón europeo, que en los últimos doce años ha pasado de 418 ejemplares a 121, un descenso del 71%. El descenso en las poblaciones invernantes podría estar determinado por la combinación de varios factores: pérdida de hábitat de reproducción en Europa, cambios en la gestión de los cultivos y el cambio climático que podría estar influyendo significativamente en la distribución invernal de estas especies.

En este sentido, estudios recientes han evidenciado un desplazamiento hacia el noreste europeo de sus áreas de invernada, como respuesta a las variaciones en las temperaturas invernales. Este cambio parece estar motivado por la mejora de las condiciones climáticas en regiones donde anteriormente no permanecía durante el invierno, lo que ha permitido a las especies reducir sus desplazamientos migratorios y establecerse en zonas más septentrionales que ofrecen ahora temperaturas más suaves y hábitats adecuados.

Sin embargo, hay otras especies que muestran una tendencia positiva en el número de ejemplares que pasan el invierno en la región como son el tarro blanco, que ha pasado de 141 a 599 ejemplares (un incremento del 325%) o la garceta grande, que ha pasado de 21 a 136 ejemplares (un incremento del 548%) para el periodo 2013-2025.

Imagen fija

El programa de censos de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas permite obtener una imagen fija de cada una de las especies y poblaciones de aves acuáticas en Castilla y León y contribuye a poner de relieve la importancia de las diferentes zonas húmedas de la comunidad para la invernada.

El censo internacional de aves acuáticas (IWC) coordinado por la organización Wetlands International se desarrolla anualmente desde 1967 durante el mes de enero en humedales de todos los continentes. Este periodo coincide con la concentración invernal de numerosas especies, lo que permite obtener recuentos más fiables.

En Castilla y León, la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio coordina este seguimiento, integrado en el Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León.

En el censo de 2025 participaron más de 275 personas, entre agentes medioambientales, celadores de Medio Ambiente y técnicos de los Servicios Territoriales, junto con el apoyo de personal técnico de la Fundación del Patrimonio Natural. Las fechas establecidas para el año 2026 se sitúan entre el 9 y el 21 de enero, siendo prioritarios los días 17, 18 y 19 de enero.

El aspecto más relevante de este programa es su capacidad para proporcionar tendencias de poblaciones de aves a medio y largo plazo, mediante la recogida de datos de forma estandarizada y periódica: recuentos efectuados con la misma metodología y en los mismos sitios cada año. De esta forma, se dispone de información sobre la evolución de las poblaciones de aves acuáticas y su estado de conservación, así como su distribución, teniendo en cuenta que esta información es crucial para su gestión y conservación.

Además, los censos de aves acuáticas invernantes se han convertido en un instrumento fundamental para el conocimiento y valoración de sus hábitats, los humedales, que son objeto de atención preferente por su fragilidad y singularidad.

Durante este año 2026 la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta continuará con el trabajo de seguimiento de los siguientes grupos de especies: flora amenazada, aves acuáticas (invernantes, reproductoras y migradoras), ardeidas (avetoro, garzas coloniales y especies afines), aves galliformes (urogallo cantábrico) aves forestales amenazadas (águila imperial ibérica, cigüeña negra, buitre negro y milano real reproductor e invernante), aves esteparias (avutarda, ganga ibérica , ganga ortega, carraca y sisón), aves rapaces rupícolas (águila perdicera, buitre leonado, quebrantahuesos y alimoche), aves rapaces diurnas no amenazadas, mesomamíferos carnívoros, peces amenazados, oso pardo cantábrico y lobo ibérico.