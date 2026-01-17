Incendio en la chimenea de una vivienda de Villar del Buey
A la llegada de los bomberos el fuego se encontraba fuera de control, si bien no ha habido que lamentar daños personales
E. V.
El incendio originado en la chimenea de una vivienda en Villar del Buey obligaba esta mañana a desplazarse a los bomberos del Parque Zona Norte con base en Bermillo de Sayago.
El incidente se producía a las 11:49 horas, momento en el que se registraba la llamada de alerta al Centro de Emergencias de Castilla y León por un incendio registrado en la calle Calzada de dicha localidad sayaguesa. Hasta la zona se movilizó a una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil.
Con ayuda de una autobomba, los bomberos pudieron comprobar a su llegada que el incendio tenía su origen en la chimenea de la edificación con unas llamas fuera de control.
Los bomberos procedieron a su extinción desde la parte superior de la vivienda, logrando controlar y sofocar el incendio sin que hubiera que lamentar daños personales. Una vez extinguido el fuego y asegurada la zona, la dotación regresó al Parque de Bomberos a las 13:17 horas.
- La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
- Dos pueblos zamoranos, pioneros en Castilla y León en la entrega de fincas de concentraciones 'privadas
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Historia de la última tienda tradicional de Puebla de Sanabria
- Javier y el triunfo de la verdad en el caso Ramos Gordón: 'He llegado hasta el final con la denuncia de abusos sexuales en el Seminario
- Cincuenta jabalíes abatidos en una montería celebrada en la Dehesa de Soguino
- El águila imperial alcanza su máxima expansión histórica en Zamora
- La conmovedora historia de 'Mari la de Figueruela', primera mujer taxista y funcionaria de Correos en Aliste