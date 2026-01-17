Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallece Mariano Rodríguez San León, hostelero pionero en ZamoraViviendas vacías en ZamoraAlerta amarilla por nieve en ZamoraArchivo querella Atilana Martínez en Zamora
instagramlinkedin

Incendio en la chimenea de una vivienda de Villar del Buey

A la llegada de los bomberos el fuego se encontraba fuera de control, si bien no ha habido que lamentar daños personales

Los bomberos revisan la chimenea de una vivienda en un pueblo de Zamora.

Los bomberos revisan la chimenea de una vivienda en un pueblo de Zamora. / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora (Archivo)

E. V.

El incendio originado en la chimenea de una vivienda en Villar del Buey obligaba esta mañana a desplazarse a los bomberos del Parque Zona Norte con base en Bermillo de Sayago.

El incidente se producía a las 11:49 horas, momento en el que se registraba la llamada de alerta al Centro de Emergencias de Castilla y León por un incendio registrado en la calle Calzada de dicha localidad sayaguesa. Hasta la zona se movilizó a una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil.

Con ayuda de una autobomba, los bomberos pudieron comprobar a su llegada que el incendio tenía su origen en la chimenea de la edificación con unas llamas fuera de control.

Noticias relacionadas y más

Los bomberos procedieron a su extinción desde la parte superior de la vivienda, logrando controlar y sofocar el incendio sin que hubiera que lamentar daños personales. Una vez extinguido el fuego y asegurada la zona, la dotación regresó al Parque de Bomberos a las 13:17 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
  2. Dos pueblos zamoranos, pioneros en Castilla y León en la entrega de fincas de concentraciones 'privadas
  3. El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
  4. Historia de la última tienda tradicional de Puebla de Sanabria
  5. Javier y el triunfo de la verdad en el caso Ramos Gordón: 'He llegado hasta el final con la denuncia de abusos sexuales en el Seminario
  6. Cincuenta jabalíes abatidos en una montería celebrada en la Dehesa de Soguino
  7. El águila imperial alcanza su máxima expansión histórica en Zamora
  8. La conmovedora historia de 'Mari la de Figueruela', primera mujer taxista y funcionaria de Correos en Aliste

Los pueblos zamoranos, bajo el manto de San Antón

Incendio en la chimenea de una vivienda de Villar del Buey

El Ayuntamiento de Puebla, absuelto de pagar 1,2 millones por las obras de la urbanización El Pinar

El Ayuntamiento de Puebla, absuelto de pagar 1,2 millones por las obras de la urbanización El Pinar

Las Lagunas de Villafáfila concentran el mayor número de aves acuáticas invernantes de Castilla y León

Las Lagunas de Villafáfila concentran el mayor número de aves acuáticas invernantes de Castilla y León

El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros

Golpe a la delincuencia en la Zamora rural tras una oleada de robos en establecimientos hosteleros

Golpe a la delincuencia en la Zamora rural tras una oleada de robos en establecimientos hosteleros

Nuevo desprendimiento en las laderas del Castillo de Puebla de Sanabria

Nuevo desprendimiento en las laderas del Castillo de Puebla de Sanabria

San Vitero, el pueblo de Aliste que ya tiene buena cobertura móvil tras años de lucha

Tracking Pixel Contents