Incendio en la chimenea de una vivienda de Villar del Buey

El incendio originado en la chimenea de una vivienda en Villar del Buey obligaba esta mañana a desplazarse a los bomberos del Parque Zona Norte con base en Bermillo de Sayago.

El incidente se producía a las 11:49 horas, momento en el que se registraba la llamada de alerta al Centro de Emergencias de Castilla y León por un incendio registrado en la calle Calzada de dicha localidad sayaguesa. Hasta la zona se movilizó a una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil.

Con ayuda de una autobomba, los bomberos pudieron comprobar a su llegada que el incendio tenía su origen en la chimenea de la edificación con unas llamas fuera de control.

Los bomberos procedieron a su extinción desde la parte superior de la vivienda, logrando controlar y sofocar el incendio sin que hubiera que lamentar daños personales. Una vez extinguido el fuego y asegurada la zona, la dotación regresó al Parque de Bomberos a las 13:17 horas.