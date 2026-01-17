Destreza y emoción en la carrera de cintas de los quintos de Torres del Carrizal

Torres del Carrizal ha revivido este sábado una de sus tradiciones más arraigadas, la carrera de cintas de los quintos que cada año se celebra en la festividad de San Antón.

Tres jóvenes de la localidad que este año cumplen la mayoría de edad han sido los protagonistas de una fiesta en la que se han volcado los familiares y vecinos, conscientes de la necesidad de arropar a los quintos, a los que han logrado transmitir el sentimiento de pertenencia al pueblo y la importancia de mantener viva la llama de las tradiciones.

Tras el preludio de la fiesta, en la que Torres del Carrizal revivió el viernes la carrera del bollo y sus vecinos disfrutaron de una sesión musical a cargo de dos Dj, los tres quintos compartieron con los vecinos una intensa jornada en honor de San Antón.

Una misa oficiada en la iglesia abrió este sábado los actos organizados para revivir la fiesta del patrón de los animales y, ya por la tarde, llegó el momento más esperado de la celebración: la carrera de cintas.

GALERÍA | Los quintos de Torres del Carrizal, a la carrera / Natalia Sánchez

Como manda la tradición, a lomos de tres caballos, los tres quintos de este año lograron aplacar los nervios, al sentirse el centro de todas las miradas y demostraron su valentía y destreza.

Numerosas personas siguieron de cerca la tradicional carrera de cintas celebrada en el camino de Benegiles, en la que los protagonistas fueron los quintos Ana María Aguado, Daniel Domínguez Pérez y Asier Romero Aliste.

En tres rondas, los quintos intentaron atrapar las cintas dispuestas en el cajón y culminar sus brillantes carreras con el preciado botín entrelazado en sus manos.

De las 90 cintas repuestas en el cajón las más especiales para los quintos son las que recrean las banderas de Zamora y de España, así como la "maestra", de color blanco y que mide 25 metros.

La fecha de nacimiento de los tres quintos marcó el orden de las vibrantes carreras y en la tercera y última, el joven Daniel Domínguez logró, en el primer intento, extraer del cajón la cinta "maestra", un honor del que podrá presumir el resto de su vida.

La fiesta de San Antón en Torres del Carrizal proseguirá este domingo, a partir de las 11.30 horas, con la carrera de cintas en bicicleta para los más pequeños.