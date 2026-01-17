El Ayuntamiento de Puebla, absuelto de pagar 1,2 millones por las obras de la urbanización El Pinar
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León argumenta que fue la constructora “a la que en su día se le imputó la incorrecta ejecución de las obras" y deja sin efecto la resolución anterior
E. Vega
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dejado sin efecto la sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria a abonar 1,2 millones de euros en concepto de daños patrimoniales derivados de la paralización de la construcción de la urbanización y chalés de El Pinar en el año 2012.
En su resolución, el órgano superior de justicia con sede en Valladolid da la razón al consistorio sanabrés al considerar que "a la que en su día se le imputó la incorrecta ejecución de las obras de urbanización" fue a Sociedad Pinar de Sanabria SA, siendo este el "origen del resto de los hechos acaecidos", añade.
Asimismo, el tribunal subraya expresamente que "ninguno de los denunciantes alegaba haber sufrido daño alguno en su patrimonio personal, ni haber tenido relación con el Ayuntamiento de la que se hubieran derivado daños". La Sentencia nº 28/2026 del TSJ, recoge así la argumentación que tanto el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria como los letrados de su defensa, D. Manuel Bahamonde Blanco en colaboración con D. J. Ventura Bueno Julián, han sostenido desde la resolución municipal con fecha 3 de junio de 2022.
Por todo ello se desestima el recurso presentado por los antiguos administradores de la sociedad mercantil y se deja sin efecto la resolución anterior emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora que reclamaba el pago de 1.263.154 euros, más las costas judiciales.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
