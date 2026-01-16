Las organizaciones agrarias fijan el calendario de protestas contra Mercosur, también en Zamora

Las organizaciones agrarias de Castilla y León, ASAJA, UPA, COAG y UCCL, convocan en unidad de acción en todas las provincias de Castilla y León, Zamora entre ellas, a los agricultores y ganaderos de la región para manifestar su oposición contra el acuerdo de Mercosur, en nuestras calles y carreteras, a finales de este mes. El calendario de protestas se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero, pero las organizaciones convocantes tienen previsto que la mayoría de las protestas provinciales se concentren el jueves 29.

El acuerdo de Mercosur se firmará provisonalmente este sábado en Asunción (Paraguay), con Ursula Von de Leyen y Antonio Costa, como representantes de la delegación europea, y mientras que para algunos sectores económicos europeos será una gran noticia, para el sector agrario esa firma será casi una sentencia de muerte. “Una vez más los agricultores y ganaderos europeos se convierten en carne de cañón de una guerra en las que son siempre otros sectores quienes recogen las medallas”, declaran los agricultores.

El paso definitivo sería la ratificación o no de dicho acuerdo por parte del Parlamento Europeo en próximas fechas, por lo que reclamamos a los eurodiputados españoles que voten en contra de dicho Acuerdo.

Las organizaciones convocantes de estas jornadas reivindicativas coinciden en los aspectos del acuerdo de Mercosur que más perjudican al campo español y así lo expresaron en el último Consejo Agrario de Castilla y León. Uno de los principales problemas es que los agricultores y ganaderos de los países que conforman Mercosur van a producir con exigencias infinitamente más laxas que las que se requieren en la Unión Europea y que, por ende, sus productos serán desleal competencia de los europeos.

Y por supuesto, tampoco tendrán las garantías sanitarias de las que hoy gozan los productos europeos, con la consiguiente repercusión negativa para los consumidores. ASAJA, COAG, UPA y UCCL exigen una reciprocidad real que garantice los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones, con control de trazabilidad. Demandan asimismo salvaguardas ante caídas de precios, y reforzar los controles en frontera para cumplir las condiciones fitosanitarias, zoosanitarias, y de bienestar animal.

En general, como ya se estableció en las manifestaciones celebradas por el campo europeo en Bruselas, el pasado 18 de diciembre, los agricultores y los ganaderos exigen y necesitan:

1. Medidas para lograr la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas: incremento de precios y bajada de costes, especialmente los fertilizantes.

2. Freno a los acuerdos comerciales desleales con países sin estándares equivalentes (Marruecos, Mercosur). En concreto, medidas de salvaguarda y controles en frontera que frenen importaciones que hayan empleado sustancias prohibidas en la UE, sin garantías suficientes de trazabilidad y control.

3. Una PAC fuerte con dotación presupuestaria suficiente que no recorte los fondos actuales.

4. Mantenimiento de los dos pilares de la PAC (pagos directos y desarrollo rural) con presupuestos diferenciados.

5. Simplificación Normativa. Exigir una verdadera simplificación de las normas burocráticas que asfixian al sector agrícola y dificultan su viabilidad económica.

6. Equilibrio entre exigencias ambientales y financiación para hacerlas viables.

7. Garantías reales para el relevo generacional, con ayudas específicas a jóvenes agricultores

8. Medidas contra la crisis de precios sufrida por el cereal en las últimas tres campañas.