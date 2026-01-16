Nuevo desprendimiento en las laderas del Castillo de Puebla de Sanabria
El arrastre de rocas se produjo la noche del jueves sin ninguna consecuencia personal ni material y la carretera se despejó ayer
I. G.
Nuevo derrumbe en las laderas del Castillo de Puebla de Sanabria. Sobre las once de la noche del pasado jueves se desprendían grandes rocas en la Avenida de Galicia, invadiendo parte de la calzada de la carretera. Por fortuna el incidente no ha afectado a personas ni a bienes, como coches que suelen estar aparcados por la zona.
Personal de mantenimiento de Carreteras de la Junta, administración titular de la vía afectada, procedían a retirar las rocas y escombro de la calzada y dejarla libre para el tránsito normal de vehículos.
El alcalde de Puebla, José Fernández, ha apuntado que "trasladaremos a la Junta la preocupación por estos episodios que esperamos no tengan mayores consecuencias". Hay que apuntar que se trata de una zona que pertenece al Conjunto Histórico de la villa y, por tanto, sujeto a las prescripciones y autorizaciones de Patrimonio para cualquier intervención.
El episodio se produce casi un año después de que el reventón de una tubería provocara un desprendimiento en la zona de Peña Letrero, en otra parte de las laderas del Castillo. El alcalde José Fernández ha confirmado que "en breve" saldrá a licitación la obra d e consolidación de la parte del talud que se vino abajo, arrastrado por tierra y roca.
