Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida alquiler en ZamoraApoyo de la Junta a LosánAlerta amarilla nevadas SanabriaEl Folgoso se convertirá en un "glamping"Óscar Cano quiere mercado, pero con rapidez
instagramlinkedin

Nuevo desprendimiento en las laderas del Castillo de Puebla de Sanabria

El arrastre de rocas se produjo la noche del jueves sin ninguna consecuencia personal ni material y la carretera se despejó ayer

Desprendimientos en la ladera del Castillo de Puebla de Sanabria

Desprendimientos en la ladera del Castillo de Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

I. G.

Nuevo derrumbe en las laderas del Castillo de Puebla de Sanabria. Sobre las once de la noche del pasado jueves se desprendían grandes rocas en la Avenida de Galicia, invadiendo parte de la calzada de la carretera. Por fortuna el incidente no ha afectado a personas ni a bienes, como coches que suelen estar aparcados por la zona.

Personal de mantenimiento de Carreteras de la Junta, administración titular de la vía afectada, procedían a retirar las rocas y escombro de la calzada y dejarla libre para el tránsito normal de vehículos.

Rocas desprendidas de la ladera en Puebla de Sanabria

Rocas desprendidas de la ladera en Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

El alcalde de Puebla, José Fernández, ha apuntado que "trasladaremos a la Junta la preocupación por estos episodios que esperamos no tengan mayores consecuencias". Hay que apuntar que se trata de una zona que pertenece al Conjunto Histórico de la villa y, por tanto, sujeto a las prescripciones y autorizaciones de Patrimonio para cualquier intervención.

Noticias relacionadas y más

El episodio se produce casi un año después de que el reventón de una tubería provocara un desprendimiento en la zona de Peña Letrero, en otra parte de las laderas del Castillo. El alcalde José Fernández ha confirmado que "en breve" saldrá a licitación la obra d e consolidación de la parte del talud que se vino abajo, arrastrado por tierra y roca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
  2. Dos pueblos zamoranos, pioneros en Castilla y León en la entrega de fincas de concentraciones 'privadas
  3. Historia de la última tienda tradicional de Puebla de Sanabria
  4. Javier y el triunfo de la verdad en el caso Ramos Gordón: 'He llegado hasta el final con la denuncia de abusos sexuales en el Seminario
  5. Cincuenta jabalíes abatidos en una montería celebrada en la Dehesa de Soguino
  6. El águila imperial alcanza su máxima expansión histórica en Zamora
  7. La conmovedora historia de 'Mari la de Figueruela', primera mujer taxista y funcionaria de Correos en Aliste
  8. El alistano que luchó contra ETA en el País Vasco e impulsa el dinamismo de La Raya

Nuevo desprendimiento en las laderas del Castillo de Puebla de Sanabria

Nuevo desprendimiento en las laderas del Castillo de Puebla de Sanabria

San Vitero, el pueblo de Aliste que ya tiene buena cobertura móvil tras años de lucha

Fuentelapeña aporta su granito de arena a la asociación AFA Zamora

Fuentelapeña aporta su granito de arena a la asociación AFA Zamora

El Folgoso se convertirá en un "glamping": así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria

Las organizaciones agrarias fijan el calendario de protestas contra Mercosur, también en Zamora

Las organizaciones agrarias fijan el calendario de protestas contra Mercosur, también en Zamora

Cuando un templo entero de Zamora se trasladó piedra a piedra para no desaparecer bajo las aguas

Cuando un templo entero de Zamora se trasladó piedra a piedra para no desaparecer bajo las aguas

Monfarracinos renueva este domingo la tradicional fiesta de San Antón

Monfarracinos renueva este domingo la tradicional fiesta de San Antón

Agricultores zamoranos protestan contra Mercosur: "Las explotaciones familiares están condenadas a desaparecer"

Tracking Pixel Contents