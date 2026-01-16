Monfarracinos renueva este domingo la tradicional fiesta de San Antón

El pueblo de Monfarracinos celebra este domingo la fiesta de San Antón. Una tradición que fue recuperada a finales de los años noventa por la Asociación Monterracinos y se singulariza por recitar varios versos y rimas ante la imagen del santo patrón de los animales domésticos, relatando hechos y anécdotas acontecidas en el año anterior.

Antiguamente la festividad de San Antón era una celebración importante porque se trataba de auspiciar el bienestar que dependía de la vida ganadera. Con el paso del tiempo se ha ido dando protagonismo a los quintos con la idea de que la tradición perdurase e ir incorporando cada año a nuevos protagonistas. Además, de esta manera, los quintos se implican con la parroquia, encargándose de salir a pedir la víspera de la celebración, recogiendo las ofrendas y dones que realizan los vecinos y que serán subastados tras la misa y procesión.

Los quintos encargados de echar la Relación a San Antón son Miguel y Aroa, este domindo (el más pròximo al día del patrón, 17 de enero) en la Plaza de la Iglesia de Monfarracinos. En este pueblo del Alfoz de Zamora se han mantenido a lo largo de los años otras tradiciones relacionadas con el santoral del 17 de enero, como la procesión, eucaristía, bendición de animales y la subasta de ofrendas y dones realizadas por los vecinos.

Cartel de San Antón / LOZ

Los miembros de la quintada colaboran en el desarrollo de la subasta, y ofrecen vino, refrescos y cacahuetes a los asistentes que sufraga la parroquia. La recaudación de la subasta se destina a colaborar con los gastos de funcionamiento de la Iglesia.

En San Blas, los quintos también tienen el cometido de salir a pedir y colaborar en la subasta.

En ambas fiestas recogen y preparan las ofrendas, el local y lo dejan limpio , por todo ello la parroquia colabora con una aportación económica a los quintos y quintas para contribuir a la celebración de sus

Respecto a la fiesta de San Antón de este próximo domingo, Una vez pedida la licencia al cura y al alcalde, los quintos se presentan y tratarán asuntos relacionados con la gripe aviar, la peste porcina, los incendios, los chotos de los ganaderos del pueblo que escapan de sus granjas, los cortes de agua del verano y otros hechos en los ripios elaborados por Sarvelio Villar.

Natural de Castroverde de Campos, este profesor jubilado es autor de varios libros y colaborador en artículos referentes a la etnografía, cultura y tradiciones,. En el caso de la fiesta de Monfarracinos la colaboración surge hace más de dos décadas cuando la Asociación Castrum Viride coincide con la Asociación Monterracinos y participan en la fundación de la Federacion de Asociaciones Espigas.