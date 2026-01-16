CAE UNA BANDA CRIMINAL
Golpe a la delincuencia en la Zamora rural tras una oleada de robos en establecimientos hosteleros
Los robos se cometieron entre los meses de octubre y noviembre de 2025
La Guardia Civil de Valladolid, en colaboración con la comandancia de Zamora, en el marco de la operación “LOLOPA”, ha detenido a cuatro personas residentes en Tordesillas, por pertenecer a un grupo criminal altamente activo, especializado en delitos contra el patrimonio.
En total, se atribuyen al grupo 20 robos en establecimientos hosteleros en diversos municipios repartidos entre Valladolid y Zamora.
En nuestra provincia, la banda actuó en varias localidades, entre ellas Coreses, Pozoantiguo, Belver de los Montes y Sanzoles.
Durante los robos, cometidos entre los meses de octubre y noviembre de 2025, se sustrajeron cantidades de dinero en efectivo, alcohol, tabaco, equipos electrónicos y otros efectos, pero gracias a la labor de los agentes se ha podido recuperar gran parte de lo robado.
La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora realizó apoyos y colaboraciones con agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia).
La operación culminó tras un robo con fuerza cometido la madrugada del 5 de enero de 2026 en un restaurante de Villaverde de Íscar (Segovia). Los autores fueron interceptados en la entrada de Tordesillas, donde se recuperaron los efectos recién sustraídos.
Gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil pudo identificar a varios de los integrantes de la banda.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes y, junto con los detenidos, las ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial en Valladolid, que ha decretado el ingreso en prisión de tres de ellos.
