Golpe a la delincuencia en la Zamora rural tras una oleada de robos en establecimientos hosteleros

La Guardia Civil de Valladolid, en colaboración con la comandancia de Zamora, en el marco de la operación “LOLOPA”, ha detenido a cuatro personas residentes en Tordesillas, por pertenecer a un grupo criminal altamente activo, especializado en delitos contra el patrimonio.

En total, se atribuyen al grupo 20 robos en establecimientos hosteleros en diversos municipios repartidos entre Valladolid y Zamora.

En nuestra provincia, la banda actuó en varias localidades, entre ellas Coreses, Pozoantiguo, Belver de los Montes y Sanzoles.

Durante los robos, cometidos entre los meses de octubre y noviembre de 2025, se sustrajeron cantidades de dinero en efectivo, alcohol, tabaco, equipos electrónicos y otros efectos, pero gracias a la labor de los agentes se ha podido recuperar gran parte de lo robado.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora realizó apoyos y colaboraciones con agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia).

La operación culminó tras un robo con fuerza cometido la madrugada del 5 de enero de 2026 en un restaurante de Villaverde de Íscar (Segovia). Los autores fueron interceptados en la entrada de Tordesillas, donde se recuperaron los efectos recién sustraídos.

Gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil pudo identificar a varios de los integrantes de la banda.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes y, junto con los detenidos, las ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial en Valladolid, que ha decretado el ingreso en prisión de tres de ellos.