Fuentelapeña aporta su granito de arena a la asociación AFA Zamora

El concierto solidario ‘En la memoria’ recauda 882 euros a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias

La alcaldesa de Fuentelapeña entrega la recaudación a AFA Zamora

La alcaldesa de Fuentelapeña entrega la recaudación a AFA Zamora / Cedida

I. G.

El municipio de Fuentelapeña ha vuelto a demostrar su compromiso solidario con la celebración del concierto benéfico ‘En la memoria’, cuya recaudación ha alcanzado los 882 euros, que se han destinado íntegramente a apoyar la labor que desarrolla AFA Zamora (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias) con personas con demencia y sus familias.

La entrega del donativo tuvo lugar en el CTD ‘Ciudad Jardín’, en un encuentro en el que Esther Sánchez, alcaldesa de Fuentelapeña, hizo entrega de la recaudación a Tati Villalpando, presidenta de AFA Zamora, y a Marta Rodríguez, vicepresidenta de la entidad, como gesto de cierre de esta iniciativa que beneficiará directamente a las personas atendidas en la asociación.

El concierto se celebró el pasado 27 de diciembre en la iglesia de Santa María de los Caballeros y contó con una amplia participación de vecinos, algunos de municipios cercanos, que quisieron sumarse a esta cita solidaria. El evento reunió al coro infantil, el coro parroquial, el coro de la Asociación Cultural “La Glorieta”, Chuchi y su armónica, la escuela de música local, el grupo “La Sonaja” y el coro vecinal, reflejando una vez más la implicación del tejido social del municipio y el carácter participativo de esta propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Fuentelapeña.

Desde AFA Zamora agradecen públicamente al Ayuntamiento de Fuentelapeña, a su alcaldesa y a todas las personas que participaron y colaboraron en el concierto su sensibilidad y apoyo. Iniciativas como esta no solo contribuyen a reforzar los recursos de la entidad, sino que también ayudan a visibilizar la realidad de las demencias.

