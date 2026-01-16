El Folgoso se convertirá en un "glamping": así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, junto al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, han firmado hoy, en la Casa del Parque del Lago de Sanabria, el Protocolo de actuación que permitirá llevar a cabo la rehabilitación integral y la reapertura del camping “El Folgoso” en una apuesta clara por el fortalecimiento económico y la creación de empleo en la comarca de Sanabria.

En esta alianza, la Junta de Castilla y León asume el liderazgo de la inversión y la gestión a través de la Fundación Patrimonio Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Por su parte, la Diputación de Zamora se encarga de financiar la redacción del proyecto técnico de rehabilitación, mientras que el Ayuntamiento de Galende cede las instalaciones a la Junta de Castilla y León por un periodo de 25 años.

El proyecto aprovecha el potencial extraordinario del Parque Natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto, un espacio que atrae anualmente a más de 700.000 visitantes. La ubicación del camping, en la misma orilla del Lago y con acceso directo a la playa, lo sitúa como un activo turístico de primer nivel capaz de atraer nuevos perfiles de viajeros.

La transformación del espacio permitirá adaptar las instalaciones al concepto de glamping, una tendencia en auge que fusiona el "glamour" y el "camping". Esta modalidad de turismo permite el contacto íntimo con la naturaleza sin renunciar a las comodidades de un hotel, ofreciendo una experiencia de alta calidad que incrementará la estancia media en la zona y reforzará la marca de sostenibilidad del Parque Natural.

De izquierda a derecha, el presidente de la Diputación, la consejera de Industria y el alcalde de Galende en la firma del protocoo de actuación de El Folgoso. / Cedida

Junto al potencial del Lago, la comarca de Sanabria cuenta con amplio activo de recursos turísticos, de gran valor ambiental y cultural, ligados tanto a su entorno natural como a su patrimonio histórico-artísticos y sus ricas tradiciones, recursos que otorgan a la zona una gran capacidad de desestacionalización y diversificación turística

Motor de empleo y dinamización económica

La recuperación de este complejo no es solo una obra de infraestructura, sino una apuesta por la creación de oportunidades laborales en el medio rural, ya que el proyecto generará empleo directo durante los 18 meses previstos de ejecución de las obras, así como puestos de trabajo estables en la futura gestión y mantenimiento del complejo.

Además, se espera un fuerte impacto en el empleo indirecto, beneficiando a la hostelería, el comercio, las empresas de turismo activo locales, y otras actividades relacionadas. Esta inversión, que se estima en 2,6 millones de euros, permitirá fortalecer una modalidad turística en crecimiento: en el año 2025, con respecto al ejercicio 2024, el turismo de camping registró en la provincia de Zamora un incremento superior al 5 % en el número de viajeros y un aumento de las pernoctaciones de casi un 17 %, con más de 11.600 viajeros y cerca de 20.000 pernoctaciones.

Detalle de las actuaciones previstas

La intervención programada tiene carácter integral centrándose en la modernización de las instalaciones para adaptarlas a los estándares actuales de calidad y accesibilidad y en línea con las más recientes tendencias del turismo de naturaleza. Los trabajos, que comenzarán tras la elaboración del anteproyecto y posterior redacción del proyecto, con una duración prevista de tres y cuatro meses respectivamente, contemplan fundamentalmente las siguientes actuaciones:

Firma del protocoo de actuación para la recuperación del camping El Folgoso en Galende. / Cedida

Se rehabilitarán las construcciones existentes: el edificio principal se destinará a zona de restauración; el edificio secundario albergará los vestuarios, lavandería y los baños para acampadas; y el edificio terciario será el espacio para la recepción y administración del complejo.

En la sección de alojamiento se crearán 5 módulos glamping, con baños incluidos y diferentes tamaños (uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida) y se habilitarán 200 plazas de acampada tradicional.

El complejo contará también con una amplia zona deportiva y de ocio, con 2 pistas de pádel, áreas de juegos infantiles y zonas deportivas de uso general para los usuarios, así como un amplio espacio de zonas verdes.

Igualmente, se llevará a cabo una renovación total de los suministros de agua, electricidad, saneamiento y alumbrado.

Una vez finalizadas las obras, que se estima tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, la Fundación Patrimonio Natural licitará la explotación de las instalaciones bajo un modelo de gestión profesional, asegurando que “El Folgoso” se convierta en un auténtico referente turístico para la comarca y el conjunto de la provincia.