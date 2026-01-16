Fin de la desconexión móvil en San Vitero

Tras años de gestiones y una histórica demanda por parte de vecinos y visitantes, San Vitero ya cuenta oficialmente con cobertura móvil de la red Movistar. Una actuación que garantiza la cobertura de todas las compañías en el municipio, liberando a los usuarios de terminales secundarios para mantener la comunicación con el exterior.

Explica la alcaldesa, Vanesa Mezquita", que la ausencia de señal obligaba a muchos vecinos a contar con "dos teléfonos". Pese a las reclamaciones, la actuación "se daba por perdida" hasta que hace en torno a 15 o 20 días la sorpresa llegó a los terminales móviles en forma de señal: Movistar ofrecía cobertura 5G en el municipio.

La llamada a la compañía confirmó la actuación en la línea, lo que permite poner fin a una larga reclamación porque "aquí nunca jamás ha habido cobertura" de la compañía, aunque sí de Orange, la única disponible hasta el momento. Una liberación para la población, especialmente para la de mayor edad, pero también para la institución local y los propios negocios.

Una noticia que la regidora municipal ha calificado de "gran satisfacción" en una comarca como es la de Aliste donde "la mitad de los pueblos no tienen cobertura ni de una compañía ni de otra". Una situación que, sin ir más allá, se extiende a localidades anejas como El Poyo, donde la frontera con Portugal complica en ocasiones contar con una señal estable.