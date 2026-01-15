Nuevas ayudas a tres pymes y autónomos de Zamora afectados por los incendios del verano

Tres autónomos y pymes (pequeñas y medianas empresas) de la provincia recibirán una ayuda de 5.500 euros de la Junta para compensar los daños provocados por la interrupción de su actividad durante el pasado verano, como consecuencia de los incendios que afectaron a varios municipios zamoranos.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves el pago de un nuevo bloque de ayudas, que suman siete nuevas solicitudes (cuatro de León y tres de Zamora) por un valor total de 38.500 euros destinados a autónomos y a pymes.

En el caso concreto de Zamora, tres solicitantes de la ayuda que desarrollan su actividad en San Vicente de la Cabeza, Riofrío de Aliste y Santibáñez de Vidriales recibirán 5.500 euros en cada caso.

Hasta la fecha, la consejería de Economía y Hacienda de la Junta ha informado de forma favorable un total de 593 solicitudes de autónomos y pymes, ayudas que suman un total de 3.261.500 euros.

Las citadas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Las ayudas se enmarcan en una medida de carácter no reembolsable y de concesión inmediata.

Apoyo a familias

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta también ha aprobado este jueves, la concesión directa de 278 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios.

Esta medida, a la que se han destinado ya 3.786.550 euros para un total de 7.567 familias, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.