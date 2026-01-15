La Junta niega "limitación" o exclusión en la inauguración del centro de salud de Alcañices

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha negado "limitación" o exclusión alguna por parte del Ejecutivo autonómico a los alcaldes municipales durante el acto de inauguración del nuevo centro de salud de Alcañices. Asegura que "nadie desde la Junta invitó a ningún alcalde" al evento, contradiciendo las críticas vertidas por la regidora de San Vitero, Vanesa Mezquita, por ser la única ausente en el acto.

"Los alcaldes que estuvieron presentes fueron aquellos que consideraron conveniente estar", apunta Prada tras añadir que en este tipo de eventos la organización procede a invitar a "la gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, al delegado territorial, al presidente de la Diputación y a los consejeros correspondientes" agregando que "no se invita a nadie más", por lo que "si no quiso acudir es un problema suyo".

La alcaldesa municipal apuntaba como posibles motivos detrás de su ausencia la posición crítica con la gestión sanitaria en la comarca o la "notable diferencia de color político o de postura" entre el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Vitero y la administración regional. Un argumento frente al que Prada ha reivindicado la importancia de contar con "una nueva infraestructura al servicio de los ciudadanos de Aliste" y que es "importante".

Cámara Agraria Provincial

En otro orden de temas, el delegado territorial mostró su confianza a la hora de que se cubra "a la mayor brevedad posible" la plaza de secretario técnico de la Cámara Agraria de Zamora tras la reciente jubilación el pasado 31 de diciembre. El servicio territorial ya ha cursado la solicitud correspondiente y asegura que tanto agricultores como ganaderos y las propias juntas agropecuarias locales están siendo "correctamente atendidos".

Alusión también a la cobertura de plazas en las Unidades de Desarrollo Agrario afectadas por la falta de personal. Prada recordó que desde el mes de junio se han ido cubriendo "numerosos puestos prácticamente todas las semanas" derivado del concurso de traslados: "En el mes de diciembre se cubrieron una serie de plazas de veterinarios y se seguirán cubriendo las de estabilización".

Asegura que desde el Servicio Territorial "se está trabajando intensamente" para incorporar a personal funcionario definitivo o bien mediante interinos, si bien se trata de "procesos largos" que impiden realizar una "previsión exacta".