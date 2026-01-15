Doble aniversario en Aliste: 65 años de la “Policía de Fronteras” y 55 de la Comisaría de Alcañices

La Raya de España y Portugal conmemoró ayer los primeros 65 años de vida y prestación de magníficos servicios de la Unidad de Extranjería y Documentación desde su llegada a Aliste en 1961 y los 55 años de la construcción y apertura de la actual Comisaría de Alcañices en el año 1971 convirtiéndose, por méritos propios, en parte imprescindible del territorio fronterizo, siendo conocidos a nivel popular como la “Policía de Fronteras”.

El Auditorio Municipal Tratado de Alcañices acogió el multitudinario acto institucional del “202 Aniversario de la Fundación de la Policía Nacional” presidido por el Comisario Jefe de Zamora Guillermo Vara Ferrero (un hombre de la tierra, natural de Ferreras de Abajo). El recinto se quedó pequeño ante la masiva participación ciudadana.

Junto al Comisario Jefe estuvieron el subdelegado del Gobierno en Zamora Ángel Banco García, el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez, la alcaldesa de Miranda do Douro Helena Barril, la secretaria territorial de la Junta Carmela Rodríguez, el alcalde de Alcañices David Carrión Galhardo y otros alcaldes alistanos, junto a miembros de la Policía Nacional, Ejercito de España, Guardia Civil y Guarda Nacional Republicana.

Estos fueron los hombres y mujeres, agentes y funcionarios, homenajeados en Alcañices: Jesús María Lorenzo Más, Luis Javier Vega Cuesta, Manuel Yebra Fernández, Ismael Galende García, Manuel Antonio Lorenzo Más, Andrés Cortés Carroza, Manuel Domínguez Yebra, Manuel Casado Picado, Ángel Guillen Martín, Marcial Fuentetaja Herránz, Sebastián Merino Delgado, Elías Capitán García, Jesús Fernández Aparicio, Bernardo Belver Martín, Andrés Pérez Castañeda, Francisco Moldón Moldón, José Gago Arnáez, Ángel Pino García, José Manuel Bandé Feijoo, Isabel Martín Martín, Luis García Cazorla, Tareixa González Gonzalez, Alberto Vicente Sánchez y Juana Esteban Rivas. Otros cinco no pudieron asistir.

La Dirección General de la Policía concedía el Diploma Honorario a Ubaldo de la Torre Vecilla, natural de Arquillinos que ingresó en el cuerpo el 15 de septiembre de 1975 pasando por diferentes destinos como Barcelona, Madrid, Ponferrada y en 1987 llegó Zamora donde en en 2017 era nombrado Comisario Jefe; y al Inspector Jefe José Antonio Bragado Álvarez.

Por otra parte, se entregó el diploma a los dos policías nacionales jubilados en 2025, Laurentino Hidalgo Hernández natural de Pereruela de Sayago y Pedro Iglesias Salas (penúltimo Inspector Jefe en Alcañices), nacido en Cantalapiedra (Salamanca) pero casado de Figueruela de Abajo donde reside. Así mismo se tuvo un recuerdo para todos los policías fallecidos.

Alcañices vivió en el año 1961 la llegada de la Policía Nacional a la comarca alistana, una de cuyas singularidades históricas es su ubicación geográfica rayana con la región portuguesa de Tras os Montes y Alto Douro: concelhos de Miranda do Douro, Vimioso y Braganza. Una frontera de alrededor de 120 kilómetros por Aliste, Sayago y Sanabria

La Policía Nacional tuvo su primera ubicación alistana en los bajos del entonces Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alcañices en la Plaza Mayor tras llegar en 1961. Solamente cinco agentes formaron parte de su primera plantilla, de los cuales uno era el Inspector Jefe, junto a tres inspectores y un agente motorista que era el encargado de desplazarse a los pueblos para hacerles a los alistanos y alistanas el Documento Nacional de Identidad.

Escaseaban los transportes públicos de conexión con Alcañices y de hecho ni la propia Policía Nacional disponía de automóvil propio. Su primer vehículo fue una Motocicleta “Sangla” con su correspondiente sidecar acta para las conexiones entre los pueblos: calzadas y caminos de tierra.

La construcción de la que durante 55 años se ha conocido como “Comisaría de Alcañices” tenía lugar en 1971 en el entorno de la “Fuente Herrada”, propiedad de la Dirección General de la Policía, entre las carreteras de “Tres Marras” y Nacional 122. Allí se desarrollaban los controles móviles, siempre fijos hasta que, en el año 1992, coincidiendo con la celebración de las Olimpiadas de Barcelona 92 se iniciaron los controles móviles con una auténtica reestructuración de los Servicios Fronterizos. Ejemplo: de 7 detenidos en 1991 se pasó a más de 300 en 2000.

España y Portugal comparten cinco CCPA (Centros de Cooperación Aduanera) entre ellos el de Quintanilha-Alcañices, junto al antiguo “Puente Internacional” del Manzanas donde trabajan conjuntamente Policía Nacional, Guardia Civil, PSP y Guarda Nacional Republicana.

Son numerosos los agentes originarios de la zona que han prestado su servicio en la Policía de Fronteras llegados entre otros de pueblos como Alcañices, Figueruela de Abajo, Moveros, Bermillo de Alba, San Vitero, Sarracín, Moldones, Villalcampo, Tábara, Trabazos, Ferreras de Arriba y San Martín del Pedroso.

En unos tiempos de éxodo rural la llegada de la Policía de Fronteras también ha jugado con el amor para asentar población. Este fue el caso de Elías Capitán García que nacido el 30 de enero de 1958 en Madrigal de la Vera (Cáceres), ingresó en la Universidad de Comillas (antigua Academia de Policía) el 10 de enero de 1979, llegó a Alcañices en agosto de 1980, con 22 años, se casó en San Martín del Pedroso y allí formó su familia convirtiéndose en un alistano más.

Desde 2008 la Dirección General de la Policía implantó en la Comisaria de Alcañices la tramitación del DNI y pasaporte electrónicos, un servicio muy valorado por los alistanos. En una zona rural donde la mayor parte de la población es de la tercera edad con muchas personas dependientes la Policía Nacional se ha convertido en sus auténticos guardianes, pues cuando una persona por problemas de salud, físicos o de movilidad no puede viajar los propios agentes se desplazan a sus casas o a las residencias de ancianos recoger sus huelas dactilares, cumplimentarles toda la documentación y renovarle el carné si así se lo requieren.

Unanimidad entre las autoridades, ciudadanos y agentes sociales alistanos y trasmontanos a la hora de valorar como “muy positiva y necesaria” la presencia de la Policía Nacional en “La Raya”: en unos tiempos presentes marcados por las prisas y el individualismo, de redes sociales y amigos ficticios, de indiferencias y olvidos, la Policía de Fronteras, sus agentes y funcionarios, mantienen vivo el espíritu de la convivencia, de la hermandad, la colaboración y el sentido de comunidad entre zamoranos y trasmontamos del medio rural fronterizo convirtiéndose gracias a su labor profesional y humana, siempre digna de elogio, en parte vital para “La Raya” de España y Portugal