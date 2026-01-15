Brandilanes se prepara para celebrar San Amaro con un completo programa festivo

Brandilanes vivirá del 15 al 18 de enero uno de los fines de semana más esperados del año con la celebración de las fiestas en honor a San Amaro, patrón del pueblo. Cuatro días de convivencia, tradición y alegría en los que vecinos, rapaciada y visitantes se reunirán al calor de la lumbre para mantener vivas las costumbres de la localidad.

Los festejos arrancarán el jueves 15 con la ya tradicional Fiesta del Cubata en la escuela, marcando el inicio oficial de San Amaro 2026 y calentando el ambiente para los días grandes.

El viernes 16 comenzará con los preparativos de la lumbre, que será chiscada al anochecer con el esperado chupinazo, dando paso a uno de los símbolos de la fiesta: la hoguera, que acompañará a los asistentes durante todo el fin de semana. La noche estará animada un año más por la actuación de orquesta Kronos, que pondrá música a la popular fiesta de disfraces, seguida de bingo y un asado madrugador con chorizo, panceta y pan recién horneado para los más resistentes.

El sábado 17, día grande, combinará los actos religiosos y festivos. Tras la misa en honor a San Amaro y el vermú en la plaza, se celebrará la comida de hermandad, acompañada del VII Concurso de Vinos, una cita ya consolidada y muy querida en el pueblo. La tarde continuará con música en directo a cargo de la Brandilanes Blues Band, la recuperación del Gran Torneo de Tajuela, juegos tradicionales para pequeños y mayores, un bonito puesto de venta de objetos artesanales y un espectáculo de magia de la mano de Julio Rapado. La verbena nocturna correrá a cargo de la Orquesta Saudade, llegada desde Galicia, sin faltar la rifa, el bingo y el tradicional asado para cerrar la noche.

Fiestas de San Amaro en Brandilanes. / Chany Sebastián

Las fiestas concluirán el domingo 18 con la misa en honor al patrón y un último vermú de despedida, poniendo el broche final a unos días de reunión, buen ambiente y apego a la tierra.

San Amaro vuelve así a ser la excusa perfecta para juntarse, compartir mesa y demostrar que la fiesta se vive con ganas, con respeto a la tradición y con el orgullo de ser de Brandilanes.