El alistano que luchó contra ETA en el País Vasco e impulsa el dinamismo de La Raya

La Raya de España y Portugal tiene entre sus personajes contemporáneos más ilustres al alistano Jesús María Lorenzo Más, un ejemplo de solidaridad internacional, con toda una vida, ejemplar dedicada al prójimo y al bien comunitario como miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado luchando contra la banda terrorista ETA en el País Vasco antes de regresar a su tierra para ser Inspector Jefe de la Policía de Fronteras, liderar la cofradía hispano lusa de la Virgen de la Salud, ser alcalde de Alcañices y presidente de Adata y de la Mancomunidad "Tierras de Aliste".

Jesús María Lorenzo Más nació en Alcañices el día 5 de diciembre de 1945 y allí, en la Villa, pasó una feliz infancia y adolescencia. Llegada la juventud asumió que habría de emigrar para progresar, pero, eso sí, como un alistano de pura cepa, siempre con la promesa de volver.

Día 27 de mayo de 1969 esa fue la fecha en que la Dirección General de Seguridad del Ministerio de Gobernación publicaba la lista de 650 admitidos, entre ellos Jesús, para su ingreso en la Escuela General de Policía en Madrid donde solo quince días después aprobaba la oposición y en 1970 con 25 años, ingresaba en el Cuerpo Superior de Policía.

En plena juventud su primer destino fue el País Vasco, en Bilbao, donde participó en la lucha contra ETA en los años más sanguinarios de la banda terrorista en que se sucedían los atentados que acababan con infinidad de víctimas, ciudadanos, policías, guardias civiles y militares. Una pesadilla para la ciudadanía y para quienes como Jesús habían de velar día y noche por su seguridad.

Tiempos bombas y metralletas, de tiros en la nuca y asesinatos, de asistencia a velatorios y funerales donde se granjeo la amistad del que sería uno de sus grandes amigos en las Vascongadas: el carismático Obispo de San Sebastián entre 1972 y 2000 José María Setien fallecido el 10 de julio de 2018, el cual siempre reconoció y mostró su admiración y respeto por el policía alistano.

En tierras vascas desarrolló una intensa y ardua labor policial durante la transición de la dictadura a la democracia, sin desfallecer, hasta ser trasladado en 1976 a Ponferrada en León.

Jesús María Lorenzo, a la izquierda con gafas, en una reunión de la Mancomunidad / Ch. S.

A finales de 1979 cumplía su sueño de poder regresar a su añorada tierra como Inspector Jefe de la Policía Nacional de Fronteras en la Comisaría de Alcañices (Unidad de Extranjería y Documentación) desarrollando su labor en la franja fronteriza de alrededor de 100 kilómetros lindante entre la provincia de Zamora (comarcas de Aliste, Sayago y Sanabria) y la región de Tras os Montes y Alto Douro (concelhos de Braganza, Vimioso y Miranda do Douro).

Durante 22 años, desde 1979 hasta su prejubilación el día 5 de diciembre de 2001, fue la suya una inmensa y digna de elogio labor profesional y humana que se vio recompensada con la obtención de dos Cruces al Mérito Policial (una de ellas de la categoría de plata). Relevó Jesús al Inspector Jefe Manuel Sánchez Vicente, un salmantino que había llegado a Alcañices desde Cangas de Morrazo. Al jubilares le sustituyó a el asturiano Luis Javier Vega Cuesta.

Jesús María Lorenzo Más, de carácter humilde, sencillo y abierto, campechano y muy buena gente, conocido entre sus allegados como “Canusco” (por el color de su pelo blanco), fue, es y siempre lo será una persona muy implicada con su tierra y en el mes de junio del año 2007 entraba a formar parte como concejal de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alcañices.

Sucesor

El día 4 de abril de 2013 accedía al cargo de alcalde de Alcañices tras fallecer Tomás Carrión Carrión, estando al frente de la alcaldía durante diez años, hasta 2023, tras ser candidato del PP y ganar los comicios de 2015 y 2019. Entre sus últimos logros destacaba la remodelación de la Plaza Mayor y la construcción y puesta en marcha del Auditorio Municipal "Tratado de Alcañices". Actualmente es concejal de la Corporación Municipal que preside David Carrión Galhardo.

Durante una década, entre 2013 y 2023, compaginó el cargo de alcalde Alcañices con el de presidente de la Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata), entidad gestora de los Programa Leader de la Unión Europea, que presta sus servicios a 31 municipios y 102 pueblos, donde relevó a la tabaresa Ildefonsa Santos Salgado.

Jesús María Lorenzo Mas / Ch. S.

En la actualidad es presidente de la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste" que agrupa a 12 municipios y 62 núcleos de población donde llegó al dejar el cargo al ser elegido Senador el alcalde de Trabazos Javier Faúndez Domínguez, con el quien siempre formó un tándem perfecto a la hora de trabajar con los alcaldes para mejorar la calidad de vida en los pueblos alistanos y sus gentes.

Durante su mandato han destacado numerosas actuaciones de carácter comarcal entre las que destacan la creación del Parque de Bomberos Profesionales Tierras de Aliste el uno de enero de 2025 y a lo largo de ese mismo año la adecuación, mejora y restauración integral del Centro de Salud de Aliste en el barrio del “Alto la Atalaya” de Alcañices pedida por los alcaldes.

Persona de profundas raíces religiosas y un auténtico amante de las costumbres, valores y tradiciones culturales, devocionales y etnográficas alistanas y trasmontanas él ha sido uno de los grandes artífices de la recuperación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de las romerías populares transfronterizas de las Siete Hermanas de España y Portugal.

Cofradía

En 1985 un grupo de fieles devotos, entre ellos Jesús, refundaba la cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (Patrona de la Comarca de Aliste) tras años de decadencia a causa del éxodo rural de los años sesenta y setenta. En esta nueva y floreciente etapa fue su primer presidente Enrique Ramos Vaquero que desempeño el cargo solo tres años, hasta su fallecimiento. La hermandad renació sobresaliendo la compra y colocación del nuevo y floreciente retablo.

En 1988, al fallecer Enrique, toma el relevo su amigo y hombre de confianza Jesús Lorenzo Más, uno de sus más fieles colaborares en la refundación. Durante 36 años presidió la hermandad más importante de "La Raya" con 527 miembros, rodeado de buenos colaborades en su Junta Directiva como los hermanos Esteban y Daniel Ferreira Fernández, Tomas Castaño Fernández, Fina Alonso Gómez y Antolín Román Losada. A finales de 2024 decidía tomarse un respiro y le sustituía como presidente el Guardia Civil jubilado Javier Campos Santiago.

Fue una etapa la suya con numerosas actuaciones destacando entre ellas la reconversión en 2013 del templo franciscano de 1541 en Santuario Mariano Diocesano de la Virgen de la Salud (primero de la Diócesis de Zamora), la restauración de la imagen de la Patrona de Aliste de 1920 que sustituyo a la original calcinada en el incendio del 16 de agosto de 1917 y la declaración oficial en 2023 de la romería del 2 de julio como Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León.

Lorenzo Más fue en 1987 participe en la recuperación de la Pastorada de la Cordera en Alcañices junto a Antolín Román Losada y los hermanos Manuel y Gonzalo García.

Camino de ya de los 81 años, tras una intensa vida a nivel social, institucional y religioso, aligera peso en agenda trabajando como concejal y presidente de "Tierras de Aliste", dedicando más tiempo a la familia y amigos, pero, esos sí, siempre dispuesto a echar una mano y ayudar, cuando alguien lo necesita a nivel personal o comunitario, allí está siempre él con Alcañices y los alcañizanos, alistanos, y tras montanos porque lleva en la sangre, en la memoria y en el corazón lo de ser un defensor y fiel guardián de "La Raya" de España y Portugal.n