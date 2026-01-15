Agricultores zamoranos protestan contra Mercosur: "Las explotaciones familiares están condenadas a desaparecer"

"Las explotaciones familiares están condenadas a desaparecer y, con ellas, los pueblos". El de ayer fue un mensaje unánime de condena exhibido a las puertas de las Cortes de Castilla y León por un sector primario que exige igualdad de condiciones frente a los términos en los que se plantea el Tratado de Mercosur. La advertencia no era menor: "Si el campo muere, Castilla y León desaparece".

Reivindicaciones y lemas que pudieron leerse en las pancartas de los más de 200 tractores que desfilaron por Valladolid para concentrarse frente al Parlamento regional o en la propia avenida de Salamanca convocados por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Entre los asistentes, medio centenar de profesionales zamoranos procedentes de Benavente, Aliste, La Guareña, Toro y zonas próximas a Zamora ciudad.

Para Yoana López, "si el acuerdo con Mercosur no saliera adelante y nos dieran la oportunidad de poder seguir siendo la huerta de España, sería lo ideal". Pese a la satisfacción de una jornada exitosa, la agricultora saucana y miembro de Unaspi, mantiene que "somos realistas" y creemos que el acuerdo tiene "mala solución". La única alternativa viable pasaría por un comercio que compita "de igual a igual" para que no se convierta en la "puntilla" de un campo español cuya situación es "crítica": "Ni siquiera estamos en una época de bonanza. Hay muchísimas empresas que ya están trabajando a pérdidas", aclara.

"Si no vamos a jugar con las mismas normas vamos a desaparecer completamente", argumenta López en la línea del manifiesto que han registrado en la Cámara regional. En poco más de dos décadas, Castilla y León ha perdido el 58% de sus explotaciones ante una realidad "matemáticamente imposible".

A la convocatoria asistieron cientos de agricultores. | DARÍO FERNÁNDEZ

El escrito pide a los representantes de las nueve provincias su oposición a un acuerdo que tachan de "competencia desleal financiada por Bruselas". Al tiempo, se exige una preferencia de consumo comunitario que salvaguarde los costes de producción prohibiendo la entrada de aquellos productos que no cumplan con las exigencias europeas en materia sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal. Unas peticiones que escuchó ayer de primera mano el presidente de las Cortes Carlos Pollán, entre otros representantes. "Pedimos a esta Cámara que defienda a su gente frente a los despachos de Madrid y Bruselas".

En los corrillos se repetía que "hasta el rabo todo es toro", una expresión y un aviso de un sector dispuesto a "seguir presionando hasta el último momento" para que las promesas pasen de palabras a documentos firmados "en los que se vele por el campo español, porque tal y como está planteado estamos desesperanzados".

Una última advertencia, esta vez con la vista puesta en los incendios forestales en los que la población y los propios agricultores suelen hacer de primer retén de contención: "Empezamos con la desaparición de la ganadería extensiva, que era el mejor cortafuegos del mundo. Si ya ni siquiera van a estar los tractores, ¿qué va a pasar con el medio rural?".