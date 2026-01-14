La construcción de la variante de Hermisende arrancará este año

El tráfico rodado sobre el puente romano que cruza el río Tuela en la carretera ZA-L-2698 tiene los días contados. El proyecto de construcción de una variante y un nuevo puente en el término municipal de Hermisende arrancará a a lo largo de este mismo año 2026 una vez se adjudiquen las obras cuyo periodo de ejecución máxima será de diez meses.

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge desde ayer martes la licitación del protecto por un presupuesto base sin impuestos de 1.276.024,47 euros. El documento contempla la construcción de una variante de 478,5 metros de longitud, que permitirá desviar el tráfico del actual trazado urbano, mejorando de forma notable la fluidez del tráfico y la seguridad vial en el núcleo de Hermisende.

Asimismo, incluye la ejecución de un nuevo puente sobre el río Tuela, con una longitud total de 72 metros, distribuida en tres vanos —dos laterales de 22 metros y uno central de 36 metros—.

El viaducto contará con dos carriles de 3 metros de anchura, arcenes de 0,5 metros y una acera de 1 metro, alcanzando una anchura total de 10,7 metros.

Vista dl puente romano en Hermisende. / Cedida

La nueva estructura se construirá aguas arriba del puente actual, integrándose en el entorno y cumpliendo todos los requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales exigidos.

Conservación del puente histórico

El nuevo puente permitirá dar solución a los problemas de circulación que genera el actual puente histórico del siglo XVIII, construido en 1774 con sillares de granito y una anchura de apenas 2,40 metros, que impide el cruce de vehículos y presenta importantes limitaciones de visibilidad debido a su trazado en "lomo de asno".

Este puente, catalogado como patrimonio cultural de Castilla y León, será conservado y destinado a uso peatonal, integrándose como recurso turístico y patrimonial del municipio.

De esta manera, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Hermisende dan un paso decisivo para mejorar la conectividad con Portugal, modernizar infraestructuras clave, garantizar la seguridad del tráfico y preservar el valor histórico y cultural del municipio, en una intervención que aúna desarrollo, funcionalidad y respeto al patrimonio.