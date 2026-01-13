Zamora en Pie acusa a la Junta de "borrar" los proyectos de biogás

La Federación "Zamora en Pie", que aglutina a varias plataformas ciudadanas contrarias a la instalación de macroplantas de biogás previstas en la provincia, ha denunciado públicamente que la Junta "ha borrado" de Internet todos los proyectos que se pretenden desarrollar en Castilla y León.

De esta forma, los ciudadanos interesados en su consulta ya no pueden acceder a los documentos y, tan solo, pueden revisar los últimos proyectos que se encuentran en fase de exposición pública. "Del resto ni rastro", asegura la Federación, que enmarca la medida en un "interés ciego y desmedido de la Junta en apoyar la industria del biogás".

En este sentido, "Zamora en Pie" ha acusado al Gobierno regional de "torpedear con exigencias y bloquear el acceso a la información a la población que lo ha votado". "¿Es esto libertad y democracia?", se pregunta el colectivo.

Por otra parte, la Federación citó otros ejemplos de la forma de actuar del Ejecutivo regional en relación con los proyectos de biogás.

Así, cuestionó que "cape" la información, lo que dificulta su estudio por parte de los interesados, al margen de exigir a los ciudadanos que han presentado alegaciones que "demuestren que son personas interesadas".

"Zamora en Pie" ha recordado que "sigue esperando" a que todos los partidos políticos que se presentarán a las próximas elecciones de Castilla y León "respondan confirmando su posicionamiento sobre el biogás".

Una vez recabada esta información, la Federación hará público el posicionamiento de cada formación política para que los ciudadanos sepan a qué atenerse "antes de meter en la urna un voto que puede ser su condena".