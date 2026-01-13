El PSOE critica el "teatro" de Mañueco en el centro de salud de Alcañices: "desaloja espacios y coloca mobiliario"

El Partido Socialista de Zamora ha denunciado públicamente este martes que la visita realizada ayer por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al centro de salud de Alcañices se limitó a “un acto de propaganda”, sin aportar soluciones reales a los graves problemas que sufre la comarca de Aliste.

En un comunicado de prensa, los socialistas aseguran que, para la visita realizada por Mañueco, "se desalojaron espacios del centro, se movió y montó mobiliario de manera puntual para simular salas más amplias, contratando incluso un camión de mudanzas para montar el decorado y retirarlo una vez finalizado el acto".

De hecho, remarcan que la visita se convirtió en un "pequeño teatro" que "refleja a la perfección la manera de proceder del PP en Castilla y León", es decir, "mucho postureo y ninguna solución".

Furgoneta utilizada para mover el mobiliario del centro de salud, según el PSOE. / Cedida

Además, al PSOE le consta que "hubo pacientes que se sintieron molestos por el continuo trajín de movimiento de mobiliario, una situación impropia en un centro sanitario y que demuestra la falta de sensibilidad del presidente de la Junta hacia quienes acuden a recibir atención médica".

Falta de personal

Por otra parte, recuerda que Mañueco volvió a presentar como un gran logro la renovación del centro de salud de Alcañices, una actuación que “llega tarde, porque era necesaria desde hace años”, y que no aborda el verdadero problema que denuncian los usuarios: la falta de personal sanitario. “De nada nos sirven centros reformados si no hay médicos ni profesionales suficientes para atender a los pacientes”, subrayan los socialistas zamoranos.

De hecho, recuerdan que la anterior visita de Mañueco a la comarca fue “aún más desesperante”, al presentar actuaciones ya anunciadas meses atrás en el llamado Plan de la Raya.

“Vender como proyecto de futuro la renovación de una carretera abandonada durante décadas por la inacción de la Diputación y de la Junta no es desarrollo ni innovación; es, como mucho, devolver una mínima parte de lo que se ha robado a esta comarca en años de abandono y olvido”, critican.

Concluye el PSOE de Zamora que la comarca de Aliste y la provincia en su conjunto solo tendrán una oportunidad real de futuro cuando el PP deje de gobernar la Junta de Castilla y León. “La única vía es expresar en las urnas el hartazgo por una gestión penosa que ha recortado en prevención forestal, en sanidad y en servicios públicos esenciales”, sentencian los socialistas.