La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces

La Guardia Civil ha rescatado a dos varones, de unos 30 años de edad, atrapados en su vehículo a causa del temporal de nieve. Los auxiliados se encontraban atascados en las proximidades de la Laguna de los Peces, en Sanabria, debido a la ventisca existente y quedar el vehículo cubierto totalmente por la nieve.

Durante el pasado fin de semana, entre otros avisos y asistencias, se recibe aviso de la Central Operativa de Tráfico indicando que, en el interior de un vehículo, que circulaba por la carretera provincial ZA-103 (ZA-104-Laguna de los Peces) se encontraban atascadas dos personas en las proximidades de la Laguna de los Peces debido a la ventisca existente y quedar el vehículo cubierto totalmente por la nieve.

Una patrulla de servicio del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria (Zamora) localizó al vehículo comprobaron que en su interior permanecían dos varones, motivo por el cual comenzaron a aplicar el protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer), en un principio intentaron retirar la nieve que cubría al vehículo para que estas personas pudiesen emprender la marcha.

Al resultar imposible retirar tanta cantidad de nieve por los medios manuales, con la dificultad añadida de la fuerte ventisca existente, así como de las bajas temperaturas, tomaron la decisión de auxiliar a los dos usuarios del vehículo, trasladándolos a la localidad de San Martín de Castañeda.

Medidas

Para conducir con seguridad en la nieve, es fundamental reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y realizar todas las maniobras con suavidad para evitar la pérdida de adherencia.

Antes de conducir: Revisión del vehículo: Asegúrese de que los neumáticos estén en buen estado, con la profundidad de dibujo adecuada. Revise los frenos, las luces y los limpiaparabrisas. Equipamiento esencial: Lleve cadenas para la nieve y sepa cómo instalarlas, a menos que use neumáticos de invierno (aptos para nieve). También es útil llevar una pala pequeña, rascador para hielo, ropa de abrigo extra, agua, comida, y el depósito de combustible lleno.

Planificación: Consulte el pronóstico del tiempo y el estado de las carreteras antes de salir. Si las condiciones son muy adversas, considere posponer el viaje.

Durante la conducción: Maniobras suaves, velocidad y aumente significativamente la distancia con el vehículo de delante, uso apropiado de las marchas para evitar que las ruedas patinen y que el motor no se revolucione demasiado, frenada de forma gradual y suave, procure una buena visibilidad (limpiaparabrisas, faros y buen funcionamiento del sistema de climatización que ayude a desempañar los cristales) y evite derrapes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 y el servicio de ALERTAS APP ALERTCOPS; esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de esta APP se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.