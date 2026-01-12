De Villalpando a Estados Unidos: localizada una obra gótica desaparecida con la ayuda de la Inteligencia Artificial

Una investigación impulsada por la Fundación ZamorArte ha permitido hallar una pieza gótica que desapareció de Villalpando en 1957 en un Museo de Springfield (Massachusetts) y se convierte en la primera obra de arte en paradero desconocido en cuya identificación y localización se ha empleado la Inteligencia Artificial (IA).

El historiador de arte y técnico de la Fundación, Jaime Gallego, ha identificado la obra, una tabla pintada a mediados del siglo XV por Nicolás Francés, considerado de los artistas más reconocidos del gótico internacional. La obra ha formado parte del retablo de la iglesia de San Miguel de Villalpando y se corresponde con una de las cuatro tablas originales que lo integraban.

El conjunto estaba compuesto por cuatro pinturas “hermanas”. Hasta el momento, se habían localizado tres de ellas en importantes instituciones museísticas: el Museo de Arte de Cincinnati, el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo de Montserrat. La cuarta tabla del retablo había permanecido en paradero desconocido desde su salida de Villalpando en el año 1957.

La localización de la obra ha sido posible, según la información facilitada por la Fundación, gracias a una metodología de investigación innovadora desarrollada por el historiador del arte y técnico de la ZamorArte, Jaime Gallego.

Tras varios meses de trabajo, Gallego localizó un negativo fotográfico fechado en 1960 en el Institut Amatller, procedente del fondo del historiador y marchante José Gudiol Ricart. Este documento ha permitido acreditar la presencia de la pintura desaparecida en Villalpando en el mercado internacional del arte y, por tanto, ha supuesto un elemento clave para seguir la pista de la obra.

A partir de este hallazgo, se ha analizado la correspondencia mantenida entre la Schaeffer Gallery de Nueva York y el Cincinnati Art Museum, en la que se ha constatado el interés de esta institución por adquirir la pintura, aunque la operación finalmente no se ha materializado.

Tabla gótica que desapareció de Villalpando y que ha sido localizada en Estados Unidos. / Cedida

Para determinar su ubicación actual, se han aplicado técnicas de IA a la imagen histórica, cuyos resultados han arrojado dos coincidencias exactas con fotografías recientes tomadas por visitantes del museo en el que se custodia la obra.

El análisis de los metadatos de dichas imágenes ha permitido identificar la tabla en los archivos digitales del Michele and Donald D’Amour Museum of Fine Arts, ubicado en Springfield (Massachusetts, Estados Unidos).

La institución ha confirmado que custodia la pintura, titulada "Procesión al Monte Gargano", en su galería de arte medieval, y ha colaborado estrechamente con ZamorArte para reconstruir el recorrido de la pieza hasta su ingreso en el museo, facilitando asimismo documentación y material fotográfico.

Ante el importante hallazgo, Gallego ha reconocido que, “aunque duele tener esta y otras pinturas tan lejos de Villalpando, hoy solo queda lamentar que el patrimonio se haya malvendido y asumir que no se pueda exigir su devolución”.

No obstante, ha subrayado que la localización de la pieza “es un motivo más para valorar el patrimonio que aún se conserva y cuidarlo de mejor manera, empezando por la propia iglesia de San Miguel, de la que salieron las tablas y que actualmente se encuentra en un estado de grave deterioro”.

En este sentido, ha destacado que “las cuatro tablas de Nicolás Francés han sido las mejores embajadoras de la villa” y ha expresado el deseo de que puedan reunirse en el futuro en una exposición temporal en el proyectado Museo de la iglesia de San Pedro de Villalpando.

La investigación sobre las pinturas góticas de San Miguel se presentará en el Congreso Internacional Memoria de la Ausencia, que se celebrará próximamente en la ciudad de Burgos.

En este contexto, el 23 de enero Jaime Gallego ofrecerá una ponencia dedicada al periplo de estas obras maestras de la pintura gótica, en la que aportará información inédita sobre el patrimonio villalpandino expoliado durante el siglo XX.