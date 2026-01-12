Las organizaciones agrarias de Zamora advierten: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante el acuerdo con Mercosur"

Las organizaciones profesionales agrarias que representan a los agricultores y ganaderos zamoranos han alzado la voz este lunes contra el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Mercosur por su negativo impacto en uno de los sectores más productivos de la provincia y advierten de que "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados".

Por un lado, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla y León, ha manifestado su oposición frontal a un acuerdo, para el que la Unión Europea y Mercosur ya han puesto fecha y, previsiblemente, se cerrará el próximo 17 de enero en Paraguay.

Antes de que se produzca la firma, que según UPA, "dañaría mucho los intereses de Castilla y León" y, en este caso de la provincia de Zamora, ha reclamado "a todos y cada uno de los eurodiputados españoles que se sientan en el Parlamento Europeo que voten en contra de esta decisión del Consejo Europeo, y también de Von der Layen".

En este sentido, UPA recalcó que el acuerdo "perjudicará seriamente varios sectores productivos de Castilla y León, tales como los cereales, el maíz, el vacuno de carne, la apicultura y la avicultura, por lo que ha posicionado radicalmente en contra de los postulados del Ministerio de Agricultura y de la "tibieza" mostrada por la consejería de Agricultura de la Junta, al afirmar que Mercosur "tiene aspectos positivos a considerar para los intereses de nuestra comunidad".

Controles

La organización agraria ha expuesto los motivos por los que se opone al acuerdo. En primer lugar, no cree que "los controles tan exigentes a los que están obligados los productores europeos sean iguales a los que se vayan a reclamar a los miembros americanos, entre otras cosas porque los titulares de las explotaciones al otro lado del Atlántico no son mayoritariamente explotaciones familiares sino grandes multinacionales y fondos de inversión".

En segundo lugar, se pregunta dónde queda la soberanía alimentaria europea a precios asequibles para los consumidores con un acuerdo como el que está previsto y "en unos momentos en los que las incertidumbres geopolíticas mundiales exigen más que nunca reforzar lo nuestro ante las amenazas externas".

A modo de ejemplo, UPA recuerda que en la mayor parte de los hogares de España, hasta el momento se podía comer un filete de carne de calidad procedente de explotaciones españolas, "cuestión que se va a poner casi imposible si Mecosur sale adelante en las actuales circunstancias, sobre todo para las economías más modestas".

De hecho, asegura que "muchos consumidores españoles tendrán que consumir carne con calidades muy inferiores procedentes de esos países americanos, cuyas prácticas productivas no cumplen ni de cerca los mismos parámetros higiénico-sanitarios que sí tienen nuestras explotaciones".

Luz verde

En la misma línea, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado públicamente este lunes que el Consejo de la Unión Europea haya dado luz verde al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sin garantizar una protección efectiva para agricultores y ganaderos europeos, pese a la oposición expresada por varios Estados miembros.

UCCL ha puntualizado que la aprobación del acuerdo se ha producido por mayoría cualificada, a pesar del voto en contra de países como Francia, Irlanda, Hungría y Polonia, que han advertido del impacto negativo que el tratado tendrá sobre sus sectores agrarios.

La organización se ha mostrado muy crítica con el Gobierno de España y lo tilda de "hipócrita" al haber votado a favor de un acuerdo que deja al campo en una situación de clara vulnerabilidad. De hecho, ha insistido en que, en este acuerdo político, el Gobierno de España debería haberse posicionado en contra, como ha hecho el francés, para evitar importaciones de productos que no cumplan con la normativa europea.

“Una vez más, el campo europeo vuelve a ser la moneda de cambio de la política comercial de la Unión Europea. Se aprueba un acuerdo que pone en riesgo miles de explotaciones sin asegurar condiciones de competencia justa”, denuncian desde la organización. “Y todo esto con la complicidad del Gobierno de España, que ha perdido definitivamente la oportunidad de ponerse al lado de sus agricultores y ganaderos. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, ha subrayado UCCL.

Competencia desleal

Por otra parte, la organización ha remarcado de que, aunque Bruselas ha aprobado mecanismos internos de salvaguarda, los países del Mercosur no han confirmado públicamente que acepten esas cláusulas, ni cómo se aplicarían en la práctica. “Europa se compromete sobre el papel, pero la otra parte no. Sin reciprocidad real y sin compromisos claros del Mercosur, las salvaguardas no son más que una promesa vacía”, advierte.

La organización también ha alertado de que el acuerdo permite la entrada de productos que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, ambientales y de bienestar animal que se imponen a los productores europeos, lo que supone competencia desleal y una amenaza directa a la viabilidad del modelo de agricultura profesional.

Asimismo, ha lamentado el cambio de posición de Italia, que en diciembre había manifestado reservas y que finalmente no ha bloqueado el acuerdo, facilitando que se alcanzara la mayoría cualificada necesaria.

Por último, recuerda que la aprobación este lunes no supone la entrada en vigor inmediata del acuerdo, que deberá pasar todavía por el Parlamento Europeo y, previsiblemente, por procesos de ratificación nacional, por lo que seguirá trabajando para frenar su aplicación en las actuales condiciones.

“Sin cláusulas espejo obligatorias, sin controles reales y sin salvaguardas automáticas, este acuerdo es un mal acuerdo para el campo europeo”. “Y así lo mostraremos en las calles con nuestros tractores”, advierte la organización.