Mañueco destaca el "esfuerzo inversor" de la Junta en la mejora de infraestructuras sanitarias: más de 15,7 millones en Zamora

A más de 15,7 millones de euros asciende la inversión ejecutada por la Junta en la mejora y la modernización de infraestructuras sanitarias en la provincia de Zamora a lo largo del último mandato.

Así lo ha expuesto el presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, en la visita realizada en la tarde este lunes al nuevo centro de salud de Alcañices, acto en que ha recordado que, según el barómetro del Ministerio de Sanidad, Castilla y León dispone del segundo sistema de salud de España mejor valorado por los usuarios.

Además, defendió que la comunidad cuenta con la red de centros de Atención Primaria más extensa de España, con la mejor ratio médico paciente del país y con la segunda en el caso de enfermería.

Mañueco atribuyó estos logros al trabajo que realizan los profesionales sanitarios, que calificó de “imprescindible”, así como al “compromiso ineludible” adoptado por la Junta con la sanidad pública.

En este sentido, también reafirmó el compromiso del Ejecutivo regional con “una sanidad pública, gratuita y universal” que “beneficie a todas las personas” con independencia de si residen en grandes ciudades o en el medio rural.

Para lograr estos objetivos, como subrayó Mañueco, la Junta ha realizado un importante “esfuerzo inversor” en materia sanitaria y, en el caso concreto de Zamora, aseguró que la Junta ha destinado más de 15,7 millones de euros a la mejora de infraestructuras, entre las que destacó el nuevo centro de salud de Parada del Molino; las mejoras en los centros de salud de Benavente y Puebla de Sanabria; la dotación de nuevas consultas en el centro de salud de Puerta Nueva; la reforma integral del centro de salud de Alcañices; y el impulso de un nuevo centro de salud Virgen de la Concha en la capital zamorana, que se ejecutará una vez se disponga de la parcela necesaria.

Nueva unidad

Del mismo modo, recordó que la Junta ha acondicionado espacios en el Servicio Territorial de Sanidad para la puesta en marcha de la nueva unidad de afrontamiento del dolor crónico, que ha comenzado a funcionar este lunes y que se extenderá próximamente al medio rural.

En materia de emergencias sanitarias, precisó que se han mejorado las bases de Benavente, Fermoselle y Manganeses de la Lampreana o que avanzan las obras de reforma de la base del centro de salud de Santa Elena y que la reforma y ampliación de la base de Villalpando ya se ha licitado.

De otro lado, subrayó que el centro de salud de Alcañices es un "ejemplo del compromiso" de la Junta con la calidad asistencial en el medio rural, instalaciones en las que invertido un millón de euros para mejorar la atención a 4.500 personas de 13 municipios y 62 localidades de la comarca.

Mañueco saluda a profesionales sanitarios en el centro de salud de Alcañices. / Alba Prieto

Las obras en Alcañices han consistido en la reforma integral del edificio. Además, se le ha dotado de equipamiento clínico de última generación para mejorar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, con electrocardiógrafo, tabla de transferencia para pacientes, y nevera para vacunas, entre otros.

Además de la inversión inicial en obras y equipamiento, se ha llevado a cabo la pavimentación del aparcamiento que rodea el centro de salud, con el objetivo de mejorar los accesos al centro y al helipuerto disponible junto a él, por un importe de 21.417 euros.

El Ejecutivo autonómico ha terminado también las obras para la instalación del ascensor que comunique las dos plantas del centro de salud, con el propósito de facilitar el acceso desde la planta principal a la zona de Radiodiagnóstico, Fisioterapia y Pediatría. El importe de estas obras ha ascendido a 80.000 euros y han consistido en una reforma estructural del forjado para poder instalar el ascensor.

Además, para mejorar la eficiencia energética del edificio se ha realizado una rehabilitación integral, implantando una serie de medidas encaminadas a favorecer la reducción del consumo de kilovatios del edificio (calefacción, aire acondicionado, ventilación e iluminación), usando sistemas de climatización más eficientes y sistemas de recuperación, lo cual supondrá un ahorro de hasta el 50 % de la energía consumida anteriormente.

Los trabajos se han centrado en el aislamiento de fachadas o cubiertas y mejoras en la envolvente térmica, que ayudan a conservar el frío o el calor que se genera en el edificio y lo aíslan del exterior.