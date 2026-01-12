COAG llama a los agricultores y ganaderos zamoranos a movilizarse contra el acuerdo Mercosur

La organización agraria COAG fijará esta semana un calendario de movilizaciones en defensa del sector agroalimentario tras la alianza comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur y que impactará de lleno en sectores estratégicos para la agricultura y la ganadería de Zamora y del resto de provincias de Castilla y León.

Para ejercer una mayor presión, COAG tratará de cerrar un acuerdo de unidad de acción con otras organizaciones representativas de la comunidad. La decisión de convocar nuevas movilizaciones del sector primario se basa en que el acuerdo con Mercosur perjudicará a sectores fundamentales para la agricultura y la ganadería de Castilla y León como el porcino, la remolacha, frutas y hortalizas, el maíz o la miel.

Estos sectores, como advirtió la organización agraria, sufrirían la competencia desleal de las producciones sudamericanas, generadas con la ayuda de hormonas de crecimiento, antibióticos o pesticidas prohibidos en la Unión Europea desde hace décadas.

En concreto, como ha explicado COAG, el acuerdo comercial facilitaría la importación al mercado europeo de productos agroalimentarios "que distan mucho de cumplir con las normas que sí se imponen a los productores y fabricantes europeos, por ejemplo, el uso de productos fitosanitarios o la legislación laboral y en materia de bienestar animal”.

Desde el punto de vista meramente económico, en el caso del maíz, por ejemplo, Castilla y León "tendría un serio problema" con los 1,4 millones de toneladas que produce cada año y la alianza comercial afectaría a su mercado y los precios percibidos por los agricultores, ya que en los países que conforman Mercosur no están prohibidos muchos de los tratamientos fitosanitarios que sí lo están en la UE y cuya falta de alternativas reducen considerablemente las producciones.

También podrían verse afectados los aproximadamente 6 millones de toneladas de cereales de invierno (trigo y cebada principalmente) que anualmente produce Castilla y León al facilitar el acceso al mercado europeo del cereal de grandes exportadores mundiales como Argentina y Brasil.

En relación a la remolacha, cultivo del que Castilla y León se han llegado a producir 2,5 millones de toneladas, aunque el último año la cosecha se redujo a 1,3 millones, el "daño irreversible" lo provocaría la potente producción azucarera de Brasil, en buena parte sustentada en la caña de azúcar transgénica.

En el sector porcino, el acuerdo con Mercosur "pasaría del cero al infinito". Y es que, según los datos que maneja COAG “actualmente las importaciones de carne de porcino procedentes de los países del Mercosur en la UE son prácticamente inexistentes y anecdóticas” y, sin embargo, “la reducción del contingente acordado tendría un impacto importante en el sector e incrementaría las importaciones procedentes del Mercosur”. Brasil es el cuarto país productor de porcino del mundo, por lo que, lógicamente esta producción va a eclipsar a zonas como Castilla y León que produce 649.317 toneladas de carne de cerdo cada año.

La producción de carne avícola en Castilla y León es de 141.792 toneladas anuales que, según expone la organización agraria, "quedarían diluidas en los contingentes de Mercosur". Y es que, ante el "enorme" potencial como países productores y exportadores tanto de Brasil como de Argentina de carne de aves, cabe esperar que el nivel de importaciones en la UE se incremente notablemente a la entrada en vigor del Acuerdo debido a la eliminación completa de los aranceles sobre el producto.

La miel, otra de las producciones destacadas de Castilla y León en el contexto nacional, también se verá especialmente afectada por el acuerdo, ya que, de principio, establece un contingente de 45.000 toneladas de miel completamente libres de arancel. El volumen se introducirá progresivamente en seis etapas anuales iguales. El arancel que se aplica en la actualidad a la miel que procede de terceros países en el caso de la UE es del 17,3%.