El llibru "Vocabulario de San Pedro de Ceque" de Manuel Pérez Pérez ye una obra qu’arrequeida térmanos y espresiones llocales d’este municipiu de la provincia de Zamora.

Manuel Pérez Pérez ye un filólogu, escritor y profesor de Llingua y Literatura de Institutu ya pensionista, conocíu pol sou trabayu d’investigación sobre la fala tradicional de Los Valles de Benavente.

Detalles del llibru y el sou conteníu.

Propósitu: l’outor, filólogu, busca mantener la fala rural y evitar que se pierdan las espresiones antiguas, percibiéndolas cumo patrimoniu cultural propiu, un tesoru a mantener.

Formatu y conteníu: ye un llibru de 60 páxinas qu’incluye fotografías d’aperos de llabranza, aves, y outros elementos locales, amás de los propios vocablos. L’outor describe este llibru cumo una "avanzadilla" de la sua más amplia xeira.

Obra más amplia: este vocabulariu ye un parte o un escomienzu de la tesis doctoral del outor, qu’efectóu un llabor mas estensu tituláu "Diccionariu de voces diferenciales de la zona de Los Valles (Zamora): Entrevalles, Vidriales, Eria-Órbigo", nel que s’apañan unos 4.600 vocablos diferenciales de la zona.

Dalgu mui a resaltar d’este llibru tan coquetu y prácticu, son las imáxenes a esgaya, ya citadas qu’hai entre las suas páxinas que sobrizan mui, muchu la llectura y la vista, que ye mui d’agradecer.

Pubricación: fui editáu y impresu por Printcolor en 2022.