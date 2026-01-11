Villardondiego, el lugar de Zamora rodeado de tierras fecundas sembradas de cereales

Al norte de la ciudad de Toro, tras recorrer seis kilómetros por un itinerario que cruza primero por Tagarabuena, accedemos a Villardondiego. También podemos llegar desde la carretera de Medina de Rioseco. Este lugar se emplaza en el medio de tierras abiertas y desnudas, dedicadas por entero al cultivo de cereales. Los árboles escasean y no existen accidentes orográficos destacados. Por ello, los horizontes se alejan hasta el infinito en todas las direcciones sin encontrar elementos en los que fijarse. No obstante, no se siente el desamparo, pues el pueblo se refugia en una acogedora hondonada y dentro de ella ocupa un diminuto otero en el que se escalonan sus edificios, presididos por su poderosa iglesia, colocada en lo más alto. Desde cualquier punto de los alrededores, la estampa urbana que se presenta resulta muy atractiva, realmente fotogénica, una de las más hermosas de la provincia.

Villardondiego, rodeado de tierras fecundas, sembradas de cereales

Centrándonos en la presencia humana, el término local estuvo habitado desde la más remota antigüedad. Queda constancia de la existencia de un yacimiento del Calcolítico, de hace unos 5.000 años, en el pago de Las Peñas. En él se han localizado restos de cabañas circulares construidas con adobes, con hoyos en los que hincar los postes que sujetaron las techumbres. También se aprecian los cenizales de los hogares. De tiempos algo más modernos son los vestigios descubiertos en el Teso de las Ánimas, pues aparecen fragmentos de vasijas de las edades del Bronce y del Hierro, a la vez que de tiempos celtibéricos.

Pertenecientes al periodo de la ocupación romana, en Pico Agudo, en La Petrona y en los mismos solares en los que se asienta el propio pueblo, salen tégulas y trozos de cerámica fina.

La invasión musulmana

Avanzando a los momentos de la Reconquista, tras la invasión musulmana, se supone que la localidad, al igual que sus vecinas, pudo ser repoblada en el siglo IX. Las primeras citas documentales que se conocen están fechadas en el 1157 y se recogen en el Tumbo Negro de la catedral de Zamora. Su topónimo, escrito por entonces como Villardondeu, parece nombrar al ignoto noble que dirigió la señalada repoblación, llamado "Deu" que derivaría de Didacus y evolucionaría hasta el Diego actual. Ese "don" previo testimonia su condición aristocrática o señorial. En esas primeras referencias documentales se menciona su iglesia de Santa Eulalia, una de las tres que existieron en el pasado. Las otras dos fueron la de San Pedro y la de la Natividad de María, de las cuales sólo sobrevivió esta última.

Villardondiego, rodeado de tierras fecundas, sembradas de cereales / J. S.

Al suroeste de la localidad actual, a unos cuatro kilómetros de distancia, se ubicó la población de El Fito, o El Hito, yerma en nuestros días. Sobre ella subsisten testimonios de que en 1561 contaba con 27 vecinos, pero un siglo más tarde debió de quedarse vacía, dicen que por la peste, agregándose su término al de Villardondiego. Se sabe que su iglesia estuvo consagrada a Santiago y que su retablo mayor fue adjudicado a la parroquia toresana de San Julián.

El propio templo perduró hasta 1797, momento en el que el obispo don Fernando Manuel lo mandó derribar, junto con el de Tiorrodrigo, otro desolado, por hallarse en mal estado y por ser utilizado para actos indecentes. El viejo poblado se situó en la carretera que comunica Toro con Pozoantiguo, habiéndose borrado totalmente las huellas de los edificios que poseyó. Cierto es que, al arar, por los suelos aparecen cascotes y pedazos diseminados de tejas y cerámica doméstica. Al deambular por allí parece sentirse algún aliento de aquellas gentes que lo habitaron. Como obra palpable sólo perdura el vetusto pozo que proporcionó agua a sus vecinos, forrado con grandes sillares, provisto de un corto brocal y con algunas pilas utilizadas para abrevar a los rebaños. También puede ser obra antigua el inmediato puente de la carretera, tendido sobre el regato que desagua hacia el arroyo Adalia, pero ha sido ensanchado para servir de paso a la actual calzada, perdiendo su aspecto ancestral.

Casco urbano

Retornando al casco urbano actual, está formado por casas de una o dos plantas, bien cuidadas en nuestros días. Las más antiguas están levantadas con tapial, que fue el material de obra dominante en el pasado, reservando el ladrillo para las fachadas. Forman calles un tanto irregulares, varias de ellas en cuesta. El centro neurálgico local es el formado por las plazas del Ayuntamiento y la rotulada como de la Armada Española. En el centro de esta última se sitúa una enorme ancla, donada por un hijo de la localidad, don Leovigildo Bermejo, sacerdote coronel castrense, el cual la trajo desde El Ferrol hace ya algunas décadas. La inmediata casa consistorial es un inmueble de nueva hechura y gratos diseños. Posee un bloque central de dos plantas en el que se sitúa el balcón del que cuelgan las reglamentarias banderas. A ese elemento se le añaden dos alas laterales dotadas de amplios soportales. Destaca allí el blasón local, formado por un campo azul relleno de espigas, con una ermita en su centro. Esos timbres resultan bien significativos respecto a las características propias del lugar. Las espigas evocan los cultivos de cereales que ocupan prácticamente todas las tierras del término y la ermita reproduce al santuario de Nuestra Señora de Gracia, patrona local.

Centrados en ese edificio de la Virgen de Gracia, se halla solitario hacia el norte, a unos 800 metros de las últimas casas, encaramado sobre un cerro desde el que se domina todo el entorno. Su ubicación aquí pretende explicarse con una leyenda. Señalan que la Reina de los Cielos se apareció en lo alto de la cuesta, dejando como recuerdo su imagen. Las gentes que contemplaron ese milagro recogieron con devoción la portentosa talla y la trasladaron al humilladero existente en la zona baja. No gustó ese traslado a la Celestial Señora, pues huyó a la cima tantas veces como pretendieron trasladarla. Convencidos por esa insistencia, levantaron allá arriba una capilla para albergarla, la cual, tras reformas y ampliaciones es el santuario actualmente existente. Posee una destacada envergadura, diferenciándose dos cuerpos diferentes, una rotunda y voluminosa cabecera a la que se añade una nave algo más baja. Protegiendo la puerta se tiende un portalillo sujeto sobre dos columnas y asomando por encima de los tejados emerge una espadaña de un solo vano. Como materiales de obra se combinan el ladrillo, el tapial y la piedra, ésta usada en esquinas y contrafuertes.

El interior aparece techado con armaduras de madera, presidiendo los espacios un retablo barroco, datado en 1680 y realizado por Bartolomé González de Espinosa. En él se entroniza la imagen mariana titular, figura de vestir de rostro muy hermoso. No porta a su divino hijo, el cual posee talla independiente colocada en un nicho superior. Antaño la fiesta la celebraron el lunes de Pentecostés, trasladada ahora al mes de agosto para propiciar una mayor asistencia. Las gentes oriundas de aquí procuran asistir fielmente, participando en los tradicionales ritos.

El entorno de la ermita resulta sumamente grato, pues queda sombreado por diversos árboles, los cuales generan el soto forestal más significativo del término. Entre ellos se emplaza una vieja fuente, dotada de un solo caño, inactivo en nuestros tiempos. Está formada por un recio pilar, coronado por cubierta a cuatro aguas. Todo se construyó con sillares bien cincelados, mostrando un esmero destacado en la talla de zócalos y cornisas. Exhibe una especie de cartela con inscripción en la que, creemos recordar, está marcada la fecha de 1898.

Por las proximidades de este oratorio cruzó históricamente una calzada muy frecuentada, con destino a Pinilla, Vezdemarbán y otros pueblos de Tierra de Campos, sustituida ahora por la actual carretera. Los transeúntes que viajaban por ella acostumbraban a descansar unos minutos a la sombra de los arbolillos allí existentes, desgranando oraciones a la Virgen venerada y pidiéndole su protección. Las prisas modernas han olvidado esa tradición.

A pesar del bucólico encanto y la trascendencia devocional de la ermita señalada, el edificio local más atractivo e importante, monumento destacado sin duda, es la iglesia, consagrada a la Natividad de María. A sus ya considerables volúmenes y a su gallardía natural se le agrega una posición dominante, en la cumbre del cerro sobre el que se asienta el pueblo. Su construcción se realizó en el siglo XVIII, aprovechando los solares y parte de los muros del templo anterior. No se sabe quien fue el arquitecto que dibujó los planos, aunque sí queda constancia de la intervención de los maestros de obra José de Barcia y Valentín Mazarrasa.

Por el exterior se aprecian muy bien las formas clásicas de cabecera cuadrada, crucero con cúpula y amplio cuerpo de las naves. Adosada al costado de poniente se alza una torre de planta rectangular, sumamente esbelta, con ventanales emparejados en sus caras más anchas y únicos en las otras. Como coronamiento posee media docena de agudos pináculos y una hermosa cruz de hierro. A su vez, la portada muestra nobles diseños. Dispone de un vano rectangular, ornado con estrías y orejeras, enmarcado a su vez por parejas de columnas que sostienen un ancho friso superior. En un segundo cuerpo, engalanado con enérgicas espirales, se muestra una estatua pétrea de la Virgen con su hijo en brazos guarecida en una hornacina avenerada. Los fustes de esas citadas columnas son de mármol, material insólito aquí. Acaso sean piezas reaprovechadas de algún vetusto templo mozárabe, pues en localidades cercanas se localizan capiteles y algún otro fuste de aquella lejana época.

El interior, sobrio pero grandioso, consta de tres naves separadas por pilares básicos que sujetan arcos redondos y bóvedas de aristas, además de cúpula central. Destacan los retablos, el principal de estilo rococó, asentado en 1776 y atribuido al tallista establecido en Benavente, Lorenzo Ibán. La dotación de pinturas e imágenes es sumamente rica.

Aunque el censo local ha menguado y mucho respecto al medio millar de habitantes que poseía a mediados del siglo XX, el pueblo mantiene una vitalidad y un dinamismo muy positivos. Testimonio de ello son las grandes naves construidas en la periferia, algunas ganaderas, pero otras dedicadas a talleres mecánicos y de calderería.