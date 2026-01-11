El motivo por el que los niños de Aliste han acudido a la llamada del cura Teo Nieto

La iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir de Sejas de Aliste ha acogido una emotiva jornada infantil religiosa y social para poner el broche de oro a las Pascuas Navideñas 2025-2026 en el Arciprestazgo de Aliste y Alba, que integra 84 parroquias, con un encuentro de catequesis infantil donde los protagonistas fueron los niños y niñas de los diferentes pueblos en acto coordinado por la monja alistana Sor Avelina y el párroco Teo Nieto Vicente.

Allí se dieron cita 78 niños de 23 pueblos: Sejas, Rábano, Ribas, San Juan del Rebollar, San Vitero, Lober, Rabanales, Ufones, Matellanes, Alcañices, Alcorcillo, Santa Ana, Bercianos, Valer, Gallegos, Sarracín, Cabañas, San Vicente de la Cabeza, Nuez, Trabazos, San Martín, San Blas y Vega.

Aunque muchos lo desconozcan, hasta este 11 de enero, fueron las Pascuas Navideñas y así lo recordaba con su siempre carácter cordial y campechano, tirando un poco de ironía, el querido y popular cura alistano: "La Navidad comienza en la noche del día 24 de diciembre Nochebuena y termina el domingo siguiente a la Epifania del Señor (6 de enero) con la fiesta del bautismo del Señor, no se inicia ni cuando se encienden las luces en Vigo en Galicia, ni culminan cuando se apagan los escaparates de El Corte Inglés en Madrid".

El sacerdote Teo Nieto con los niños en Sejas. / Ch. S.

Teo Nieto Vicente lleva realizando estos encuentros desde hace varios años, cuando llevaba “solo” los quince pueblos de las Unidades de Acción Pastoral de Rabanales y San Juan del Rebollar, pueblo donde reside. Continua ahora pero ya con los niños de las 43 parroquias alistanas que atiende el Equipo Misionero Alistano de Acción Pastoral.

Unidad de la comarca

Entra dentro del proceso de catequesis haciendo grupos interpueblos entre otras cosas “porque no hay rapaces suficientes en los pueblos y hay que juntar los en determinados puntos también para darle mayor riqueza porque una de las cosas que intentamos hacer se conservar la idiosincrasia de cada pueblo, pero también fomentar la unida entre los pueblos. Queremos que haya un espíritu de pertenencia a cada pueblo, pero también de unidad de toda la comarca y en la catequesis también queremos hacer eso que haya ese espíritu comunitario de comarca”.

Sor Avelina con unos niños en las lecturas / Ch. S.

Dentro de los rapaces que hay en la catequesis los tenemos que viven en los pueblos y también otros que vienen desde Zamora o desde otros sitios: "es cierto que no solo entendemos la catequesis como un lugar de formación cristiana, que también, sino también un lugar para generar ese sentimiento de pertenencia y amor al pueblo en los críos que ya está aquí o en los que vienen los fines de semana. Nos parece que es un momento para crear ese orgullo rural también. Lo principal es tener un punto de referencia religioso, de formación religiosa, pero también queremos que tenga ese otro componente socio afectivo para con esta tierra y esta comarca".

Dentro de ese proceso hay un momento en el que los juntamos a todos, en la medida de posibilidades de cada uno a principios de curso, entorno a la Navidad y en Semana Santa. El histórico templo de San Lorenzo Mártir acogía una misa un poquito más dinámica llevando el peso en la preparación Sor Avelina, ella es la que coordina toda la catequesis y también quien lleva todo el peso cada vez que se hace una celebración de este tipo.

Broche de oro a la Navidad en Sejas

El tercer encuentro que es entorno a la cuaresma, ya no es solo una misa, "intentamos hacer algún juego, alguna cosilla para ir introduciendo al mundo de la reconciliación y la penitencia, de lo que son las confesiones, pero dándole un matiz como de lúdico, como de juego, para ir educando en ese mundo de lo que es el reconocimiento de los propios pecados, el reconocimiento de las cosas que hacemos mal, y la capacidad para reponernos ante eso y ponernos ante Dios" señala Sor Avelina.

Nacimiento

El último encuentro es ya un encuentro de fiesta en el que nos vamos a algún sitio, a Sanabria, a León, un encuentro lucido para terminar la catequesis.

Era el último día de las Pascuas Navideñas, coincidiendo con el bautismo del Niño Jesús y por este motivo la iglesia de San Lorenzo de Sejas mantuvo montado el Belén o Nacimiento que además este año ofrecía amplios y variados motivos alistanos.

El Nacimiento de Jesús, frente al altar mayor, fue obra de Victoria Rivas Gago una alistana natural de Matellanes, casada en Sejas con Venancio Fernández Merchán, la cual, coincidiendo que era la Mayordoma de la Parroquia, se encargó de vestir a alrededor de los 20 personajes del Belén con la indumentaria típica alistana de hombre y de mujer.

Broche de oro a las Pascuas Navideñas en Sejas de Aliste / Ch. S.

Allí estaba el Niño Jesús como un rapaz típico alistano de principios del siglo XX con su montera y sus cholas, su padre San José con la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto y su madre la Virgen María con gabacha, faldriquera y su colorido manteo e hilando con la rueca y el uso, así como los tres Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar, amén del tamboril y la gaita alistana o las barrilas y los botijos típicos de Moveros.

Nacimiento de Sejas de Aliste / Ch. S.

Un día navideño de catequesis que a la vez fue una jornada de hermandad y convivencia para unos niños y niñas a los que une el aspecto religioso además del orgullo de ser y sentirse alistanos de pura cepa, gentes del medio rural, gentes de pueblo y a mucha honra, como herederos y guardianes de presente y futuro de los valores sociales, humanos y culturales heredados de sus ancestros, padres y madres, abuelos y abuelas, en estos tiempos de longevidad también de bisabuelos y bisabuelas, valores que consideran y hace suyos como orgullosos hijos de Aliste. n