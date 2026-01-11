Javier y el triunfo de la verdad en el caso Ramos Gordón: "Dije que llegaría hasta el final con la denuncia de los abusos sexuales que sufrí en el Seminario"

"Dije que, si comenzaba esto, llegaría hasta el final y hasta el final ha sido". Javier nunca buscó dinero, quería respuestas, justicia y reparación al daño que sufrieron él y su hermano gemelo cuando eran unos niños en el Seminario Menor de La Bañeza. Diez años de infatigable lucha hasta conseguir un acuerdo histórico para la reparación integral de las víctimas. La sombra del abusador, un sacerdote corriente, amable y hasta bien considerado como párroco de Tábara, su último destino hasta que todo estalló, ha perseguido a Javier hasta el dolor.

Durante años se refugió en el silencio, primero con la complicidad de su hermano, después solo. El gemelo falleció en un accidente de tráfico a los 36 años y de pronto el ex seminarista tuvo que enfrentarse sin sostén a la pesadilla, al insoportable recuerdo de aquel curso 1988-89 en el Seminario Menor de La Bañeza cuando estudiaban 8º de EGB y el sacerdote abusador, José Manuel Ramos Gordón, desplegó sus deseos sexuales con los dos chiquillos internos. "Pasaron los meses sin que nadie frenara los abusos, las noches se habían convertido en miedo" contaba Javier en su primera carta al Pontífice.

Han pasado diez largos e intensos años en busca de justicia. Desde que en el mes de noviembre de 2014 Javier enviara una carta manuscrita al papa Francisco relatando las agresiones del sacerdote, hasta este 8 de enero de 2026 cuando la Iglesia admite, por escrito, en un acuerdo firmado con el Gobierno con luz y taquígrafos, una reparación plena para las víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia.

Reunión de víctimas de abusos en el seno de la iglesia con Pedro Sánchez este viernes, un día después de la firma del acuerdo. Javier es el segundo por la izquierda, en la segunda fila. / Cedida

"Tengo una sensación de satisfacción, de algo que está culminando y es el principio del fin" cuenta Javier a La Opinión-El Correo de Zamora, el diario que reveló este primer caso de pederastia en Castilla y León condenado por la Santa Sede, pero nunca reparado. Hasta ahora.

Diez años en los que Javier no ha parado. "La verdad os hará libres…". Y esa verdad de los hechos ocurridos hace casi cuatro décadas, reconocidos por el propio abusador y por la Iglesia, ha insuflado de fortaleza al ex seminarista a lo largo de todo este tiempo.

Fue esa misma verdad la que permitió que el caso de Javier removiera muros inexpugnables. Que la Diócesis de Astorga instruyera un inédito procedimiento administrativo penal en el año 2015 que derivó en el reconocimiento de los hechos por parte del cura abusador. Que Ramos Gordón fuera apartado del oficio de párroco durante el periodo "no inferior a un año" y que el obispo de entonces (ya fallecido) Juan Antonio Menéndez pidiera "humildemente" perdón a la víctima y se pusiera "a disposición para ayudarle a usted y a su familia en lo que necesiten".

Sin embargo, la "ridícula" condena de unos episodios tan graves cometidos por "el verdugo de mi niñez", sin ninguna consecuencia para los encubridores, sacerdotes que no hicieron nada aun sabiendo lo que estaba pasando – "nos robaron la infancia" ha repetido Javier hasta la saciedad–, animó a Javier a continuar con su infatigable batalla por la verdad, reparación y justicia. "Al principio del proceso creí que se estaban haciendo las cosas bien, luego fue una auténtica burla" expresó en su día a este diario.

Javier y el triunfo de la verdad | LOZ

Tuvo que soportar cómo, inexplicablemente, después de ser condenado por la Iglesia y cuando ya cumplía castigo apartado de la parroquia de Tábara y otros pueblos del entorno, el Obispado de Astorga permitía a Ramos Gordón recibir un homenaje de los feligreses zamoranos quienes, ajenos a todo lo que había pasado, consideraron que don José merecía una despedida con eucaristía presidida por el propio abusador.

Era echar sal a la herida. Javier asumió los riesgos de levantar las alfombras de la Iglesia para desempolvar unas prácticas delictivas conocidas, asumidas y tapadas durante siglos. Hace solo diez años que el leonés decidió abrirse en canal en una detallada y sincera carta al papa Francisco, cuando revelaba los abusos sexuales cometidos por religiosos en el seno de la Iglesia era un tabú, un atrevimiento que conllevaba el riesgo de aniquilar el honor de una persona y de su familia.

"No denuncié por dinero"

Javier lo sabía, pero se armó de fuerza convencido de que llegaría con la verdad, solo la verdad, hasta el final. Y fue así como este ser humano frágil, que tantas veces se sintió indefenso, que tantas veces se ha desmoronado recordando el horror, actuó con toda la determinación para salvar el honor y la dignidad de él y su hermano. "No denuncié por dinero, solo buscaba la verdad y reponer nuestro honor" contó a este diario en una larga y sincera entrevista.

La Opinión-El Correo de Zamora contó en sucesivas entregas el calvario que sufrieron los gemelos gracias al relato de Javier, por aquellas fechas oculto bajo las iniciales de F. L. Reveló cómo se sintió "engañado" por el desarrollo del proceso canónico, y así se lo volvió a expresar en una carta al papa Francisco, "con el corazón en un puño y roto de dolor", después de las "falsas promesas" de resarcimiento de los hechos.

Manifestación de ex seminaristas y familiares de víctimas de abusos en diciembre de 2018 en Astorga / J. F.

"¿Qué precio le pones a tu niñez?" le llegó a preguntar el juez canónico en el proceso. "Al ver que no sabía qué decir, el Rev. Julio dijo;- ‘Si te ofrecemos cincuenta mil euros, puedes sentirte ofendido’, ante tal afirmación pregunté si se estaba hablando de un resarcimiento económico, la respuesta por ambas partes de los allí presentes fue: ‘Claro’. No sabía qué decir, ni qué cifra estipular. a si pues el Rev. Julio añadió: ‘Tú fíate de estos dos curas y pon como en otras partes del mundo’. Así lo hice". Todo fueron mentiras. "Santidad. ¿Cómo cree que me siento?” inquirió en su día a Francisco I.

Ocurrió que la tibia y errática reacción de la Iglesia se encontró con el inesperado y molesto contratiempo de la publicación del caso en este diario y después con la reacción de antiguos compañeros de los gemelos apoyando la verdad de Javier. Hasta 25 ex seminaristas de La Bañeza y Astorga respaldaron la denuncia contra Ramos Gordón y, algo por lo que tanto había luchado Javier, reclamaron responsabilidades contra los encubridores. Tutores y profesores de los seminarios, hombres identificados con nombres y apellidos "que aún sabiendo lo que estaba pasando y teniendo el deber de evitarlo, no lo hicieron". Nunca han llegado a asumir responsabilidad ni nadie se la ha exigido.

"Enorme gratitud"

Esos mismos compañeros del denunciante protagonizaron una insólita manifestación por las calles de Astorga encabezada por una pancarta donde se podía leer: "Todos lo vivimos y ellos lo encubrieron. Todos somos víctimas". Nunca en la sede del Obispado se había vivido semejante episodio. "Siento una enorme gratitud hacia esos antiguos compañeros que cuando empecé esta lucha estuvieron ahí conmigo; siempre los he tenido presentes, el apoyo que me dieron ha sido muy importante para mí" agradece Javier.

Emiliano Fernández, ya fallecido, junto a otro ex seminarista en una protesta en Astorga / J. F.

Su denuncia animó a otros ex seminaristas a seguir el mismo camino. Como el leonés Emiliano Fernández quien no dudó en salir por las calles de Astorga con la que fue su inseparable pancarta para pedir justicia. "Fuimos destruidos. Detener el abuso sexual es tarea de toro. Justicia" clamaba al paso de procesiones. Emiliano falleció, pero a buen seguro que hubiera acompañado a Javier hasta el final en la batalla por la justicia y hubiera dado la bienvenida al acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica para reparación integral de las víctimas de abusos sexuales.

El de Javier ha sido un camino salpicado de desengaños y decepciones, de promesas que hicieron aguas. Se ha reunido con los tres últimos presidentes de la Conferencia Episcopal: Ricardo Blázquez, Juan José Omella y el actual, Luis Arguello. Recibió "consuelo y buenas palabras", aunque con Arguello admitió: "algo ha cambiado".

Al calor de un caso presumiblemente ganado y con un prometedor botín, se han acercado a Javier abogados oportunistas, presumibles expertos canonistas algunos, que creyeron encontrar la gallina de los huevos de oro. Y la víctima, en su afán por conseguir justicia y reparación, dejó hacer. Confió su procedimiento a supuestos profesionales que le aseguraban la reparación del daño causado. Todo quedó en "agua de borrajas".

Acuerdo rubricado el 8 de enero de 2026 por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego / Daniel González /Efe

Pero de la misma forma, en el contexto del "caso Ramos Gordón" y otros que saltaron a los medios, surge la Asociación Nacional Infancia Robada, con Javier entre sus promotores y presidida por Juan Cuatrecasas, el padre de un alumno del colegio Gaztelueta que consiguió una condena para un profesor del Opus Dei que abusó de su hijo. La creación de Infancia Robada supuso un paso determinante en la medida que unió a las víctimas en la lucha por la justicia, dando cobijo a quienes venían actuando desde la soledad de las denuncias.

De su mano, Javier y otras víctimas han llegado hasta Roma, la Conferencia Episcopal o el Consejo de Europa, que aprobó el reconocimiento y reparación para las víctimas europeas de abuso sexual y maltrato físico y psicológico. También al Congreso de los Diputados, al Defensor del Pueblo y al Gobierno de España.

Es la más alta instancia ejecutiva la que abrió la negociación con la Conferencia Episcopal que, no sin salvar obstáculos y con el empuje determinante del Vaticano, ha fraguado en un acuerdo histórico para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia.

"Nunca debió ocurrir"

Acuerdo rubricado el 8 de enero de 2026 por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. "Después de décadas de silencio y encubrimiento, después de encontrarse con un muro, hoy podemos decir que la democracia española cumple con las víctimas de abusos", destacaba el ministro de Presidencia, Javier Bolaños.

Un día después una representación de las víctimas, entre las que se encontraba Javier, fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa.

"Ahora que cumplan el acuerdo" expresa Javier consciente de que, después de encadenar desencantos, decepciones y más dolor, esta vez sí es posible la justicia. Con el objetivo cumplido, solo pendiente de que se hagan efectivas las indemnizaciones en los próximos meses, Javier recuerda "a todos los que sufrieron abusos y no están aquí, especialmente a mi hermano y a Emiliano". También cree, como se escuchó al presidente Sánchez en la reunión, que "hoy España es un poquito mejor. Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse".